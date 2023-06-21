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جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الملك سعود مُمثلة في عمادة شؤون هيئة التدريس والموظفين توفر مجموعة من الوظائف الأكاديمية (رجال / نساء) برتبة (معيد) لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة بنظام العقود، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الكليات والمعاهد:

– كلية الفنون.
– كلية السياحة والآثار.
– كلية العلوم الطبية التطبيقية.
– كلية الهندسة التطبيقية بالمزاحمية.
– كلية إدارة الأعمال التطبيقية بالمزاحمية.
– كلية علوم الحاسب التطبيقي بالمزاحمية.
– كلية العلوم.
– معهد الملك عبدالله لتقنية النانو.
– كلية إدارة الأعمال.
– كلية علوم الحاسب والمعلومات.
– كلية التمريض.
– كلية العمارة وعلوم البناء.
– كلية الحقوق والعلوم السياسية.
– كلية الهندسة.
– عمادة السنة الأولى المشتركة.
– كلية علوم الرياضة والنشاط البدني.
– كلية اللغات وعلومها.
– كلية الطب.

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الشروط:

1- أن يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
2- ألا يقل تقدير المتقدم/هـ العام في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً.
3- حاصلاً على معدل (4.5) أربعة ونصف درجة في اختبار اللغة الإنجليزية ” IELTS ” أو ما يعادلها من اختبارات اللغة الإنجليزية الدولية المعترف بها؛ علماً بأنه يجب تقديم  الدرجة المطلوبة قبل وصول التوصية بالتعيين من المجالس الأكاديمية المختصة إلى اللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين.
4- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاماً.
5- وتحقيق الشروط واعتماد الوظيفة الخاصة بكل كلية.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم على الوظائف بمشيئة الله يوم الخميس بتاريخ 1444/12/04هـ الموافق 2023/06/22م وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1444/12/15هـ الموافق 2023/07/03م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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