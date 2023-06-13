جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف أكاديمية

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل عن حاجتها لشغل وظائف للسعوديين على نظام التعاقد على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف

– محاسب:

– حاصل على مؤهل بكالوريوس في تخصصات: (إدارة مالية – اقتصاد – إدارة أعمال).

– خبرة 5 أعوام على الأقل.

– إجادة اللغة الانجليزية.

– خبرة في العمل الحكومي و الإدارة المالية أو المحاسبية والعمل في لجان مختلفة وتحليل البيانات والتقارير.

– محاسب ممارس:

– حاصل على مؤهل بكالوريوس في تخصصات: (إدارة مالية – اقتصاد – إدارة أعمال).

– خبرة 7 أعوام على الأقل.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– خبرة في العمل الحكومي و الإدارة المالية أو المحاسبية والعمل في لجان مختلفة وتحليل البيانات والتقارير.

– محلل مالي:

– حاصل على بكالوريوس في المالية أو المحاسبة.

– لا يشترط خبرة سابقة.

– يفضل إجادة اللغة الإنجليزية.

– أخصائي استثمار:

– حاصل على بكالوريوس في تخصص المالية.

– لا يشترط خبرة سابقة.

– يفضل اجادة اللغة الانجليزية.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصلاً على مؤهل في المجال المطلوب من جامعة معترف بها.

– ألا يكون مرتبط بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.

المستندات المطلوب إرفاقها:

– سيرة ذاتية للمتقدم.

– صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.

– صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة.

– صورة من الخبرات العلمية والعملية إن وجدت.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم الثلاثاء 1444/11/24 هـ (الساعة 3 عصرًا) عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1444/11/28 هـ (الساعة 3 عصرًا).