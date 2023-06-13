جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف أكاديمية

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أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل عن حاجتها لشغل وظائف للسعوديين على نظام التعاقد على النحو التالي:
– محاسب:
– حاصل على مؤهل بكالوريوس في تخصصات: (إدارة مالية – اقتصاد – إدارة أعمال).
– خبرة 5 أعوام على الأقل.
– إجادة اللغة الانجليزية.
– خبرة في العمل الحكومي و الإدارة المالية أو المحاسبية والعمل في لجان مختلفة وتحليل البيانات والتقارير.
– محاسب ممارس:
– حاصل على مؤهل بكالوريوس في تخصصات: (إدارة مالية – اقتصاد – إدارة أعمال).
– خبرة 7 أعوام على الأقل.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– خبرة في العمل الحكومي و الإدارة المالية أو المحاسبية والعمل في لجان مختلفة وتحليل البيانات والتقارير.
– محلل مالي:
– حاصل على بكالوريوس في المالية أو المحاسبة.
– لا يشترط خبرة سابقة.
– يفضل إجادة اللغة الإنجليزية.
– أخصائي استثمار:
– حاصل على بكالوريوس في تخصص المالية.
– لا يشترط خبرة سابقة.
– يفضل اجادة اللغة الانجليزية.
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصلاً على مؤهل في المجال المطلوب من جامعة معترف بها.
– ألا يكون مرتبط بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.
المستندات المطلوب إرفاقها:
– سيرة ذاتية للمتقدم.
– صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.
– صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة.
– صورة من الخبرات العلمية والعملية إن وجدت.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم الثلاثاء 1444/11/24 هـ (الساعة 3 عصرًا) عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1444/11/28 هـ (الساعة 3 عصرًا).