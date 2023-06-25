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لحملة البكالوريوس فأعلى على المرتبة السابعة والثامنة

جامعة جازان تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٩ صباحاً
جامعة جازان تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة جازان عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى على المرتبة (السابعة، الثامنة) وترغب في شغلها عن طريق التعاقد مع الكفاءات الوطنية المؤهلة على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– مصمم نظم (المرتبة الثامنة)
– مطور برامج (المرتبة الثامنة)
– فني دعم تقنية المعلومات (المرتبة الثامنة)
– مصمم نظم (المرتبة السابعة)
– مطور برامج (المرتبة السابعة)
– فني دعم تقنية المعلومات (المرتبة السابعة)

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المؤهلات المطلوبة:

– البكالوريوس
– الماجستير
– الدكتوراه

التخصصات المطلوبة:

– علوم الحاسب
– نظم المعلومات
– تقنية المعلومات
– هندسة الحاسب الآلي
– هندسة الشبكات
– هندسة البرمجيات

المستندات المطلوبة:

– صورة من المؤهلات العلمية.
– صورة من الهوية الشخصية.
– السيرة الذاتية.
– شهادات الخبرة إن وجدت.
– صورة من معادلة الشهادات من وزارة التعليم في حال الحصول على المؤهل خارج المملكة.
– صورة من الشهادات المهنية إن وجدت.
– صورة من نتيجة الاختبارات المطلوبة.

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليا من خلال الرابط التالي:اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/1/4هـ.

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