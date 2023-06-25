جامعة جازان تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت جامعة جازان عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى على المرتبة (السابعة، الثامنة) وترغب في شغلها عن طريق التعاقد مع الكفاءات الوطنية المؤهلة على النحو التالي:
– مصمم نظم (المرتبة الثامنة)
– مطور برامج (المرتبة الثامنة)
– فني دعم تقنية المعلومات (المرتبة الثامنة)
– مصمم نظم (المرتبة السابعة)
– مطور برامج (المرتبة السابعة)
– فني دعم تقنية المعلومات (المرتبة السابعة)
– البكالوريوس
– الماجستير
– الدكتوراه
– علوم الحاسب
– نظم المعلومات
– تقنية المعلومات
– هندسة الحاسب الآلي
– هندسة الشبكات
– هندسة البرمجيات
– صورة من المؤهلات العلمية.
– صورة من الهوية الشخصية.
– السيرة الذاتية.
– شهادات الخبرة إن وجدت.
– صورة من معادلة الشهادات من وزارة التعليم في حال الحصول على المؤهل خارج المملكة.
– صورة من الشهادات المهنية إن وجدت.
– صورة من نتيجة الاختبارات المطلوبة.
متاح التقديم حاليا من خلال الرابط التالي:اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/1/4هـ.