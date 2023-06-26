وثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، جاهزية مخيمات حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين في مشعر منى، لخدمة أكثر من 1500 حاج من 90 جنسية لحج هذا العام.

تفاصيل المخيم

ويضم المخيم في مشعر منى بوفيه مفتوح، وعيادات طبية، وغرف مجهزة وفق أعلى المعايير.

ويشار إلى أن البرنامج يصرف من نفقة الملك سلمان بن عبدالعزيز تحت مظلة وزارة الشؤون الإسلامي.

خطط التفويج

على صعيد آخر، أعلن الأمن العام بدء تنفيذ خطط تفويج يوم التروية لحجاج بيت الله الحرام بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة.

ونشر الأمن العام عبر موقع تويتر، لقطات مصورة لخطط تفويج الحجاج.

فتح أبواب مسجد الخيف

بدورها، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فتح أبواب مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، حيث أكملت الوزارة جميع الاستعدادات اللازمة عبر شركات الصيانة والتشغيل والنظافة التي أتمت العمل على تجهيزه بكل ما يحتاجه من متطلبات؛ تحقيقًا لتوجيهات القيادة، التي تؤكّد دائمًا على توفير كل السبل والإمكانات؛ ليؤدي ضيوف الرحمن نسكَهم بكل راحة واطمئنان.