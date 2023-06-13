جبل أحد شاهد السيرة النبوية وأبرز معالم الجزيرة العربية

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تحتضن المدينة المنورة العديد من المواقع التاريخية الإسلامية ذات الارتباط الوثيق بالسيرة النبوية، التي يحرص ضيوف الرحمن في الموسم الأول من الحج على زيارتها والوقوف عليها؛ لاستشعار لحظات راسخة من تاريخ الأمة الإسلامية.
ومن هذه المواقع “جبل أحد” الذي يُعد من أهم المعالم التاريخية الإسلامية بالمدينة المنورة؛ وكذلك من أشهر وأبرز الجبال في الجزيرة العربية، وأحد المعالم الجغرافية والتاريخية بطيبة الطيبة، وعامل جذب لاستحضار التاريخ والبطولات الإسلامية؛ لزوار مدينة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
كما يحرص ضيوف الرحمن على زيارة “جبل الرُماة” المُجاور لـ”أحد” الذي ارتبط اسمه بموقعة تاريخية وقعت في السنة الثالثة للهجرة “غزوة أحد”، ويتوسطهما “مقبرة “شهداء أحد” التي تحتضن أكثر من سبعين صحابياً، منهم حمزة بن عبد المطلب -رضي الله عنه- عم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” وثقت مشاهد متعددة من أفواج ضيوف الرحمن التي تحرص على زيارة هذه المواقع التاريخية المهمة، لاستشعار هذه اللحظات الخالدة في ذاكرة الأمة الإسلامية.