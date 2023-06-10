جداول الحصص الدراسية للأسبوع الـ13 لجميع المراحل

نشرت قناة “عين”، جدول الحصص الدراسية اليومية لمراحل التعليم العام المختلفة للأسبوع الثالث عشر من الفصل الدراسي الثالث، الذي يبدأ غدًا الأحد.

وأوضحت القناة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن البث مباشر لجميع مراحل التعليم عبر قنوات عين، ومنصة مدرستي.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الجدول عبر هذا الرابط اضغط ( هنا ).

اختبارات الفصل الثالث

ومن المقرر أن يستمر الطلاب في الذهاب للمدارس حتى بداية اختبارات الفصل الدراسي الثالث يوم 29-11-1444.

فيما قررت وزارة التعليم تقديم بداية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1444هـ لمدارس مكة المكرمة وبحرة والجموم والكامل بحيث تكون يوم الـ22 من شهر ذي القعدة الجاري بدلًا من الموعد المحدد في الـ29 من الشهر نفسه نظرًا لظروف موسم الحج.

وستكون نهاية الاختبارات يوم الخميس الموافق الـ26 من شهر ذي القعدة وتوزيع النتائج.