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بعد نهاية عقده مع النصر

جدل بشأن مستقبل وليد عبدالله

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٠ مساءً
جدل بشأن مستقبل وليد عبدالله
المواطن - فريق التحرير

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تُسيطر حالة من الجدل بشأن مستقبل حارس المرمى وليد عبدالله في الموسم الرياضي الجديد، بعد نهاية عقده مع النصر.

وليد عبدالله بلا ناد

وانتهى عقد وليد عبدالله صاحب الـ37 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ولم يتم تجديد عقده، كما لم يحسم الحارس موقفه سواء بالانتقال إلى ناد آخر أو إعلان الاعتزال في حالة رحيله.

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وليد عبدالله
وليد

انقسام جماهير النصر

وتفاعلت جماهير النصر مع نهاية عقد الحارس، وعدم توقيعه مع أي ناد حتى الآن، ليصبح اسم وليد عبدالله ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء.

وانقسمت الجماهير في الرأي بشأن موقف الحارس، حيث طالب البعض بتجديد عقده لمدة موسم آخر، فيما طالبه البعض الآخر بالاعتزال، وتولي منصب إداري في الفريق، والاستفادة من خبراته.

وليد عبدالله وكريستيانو رونالدو
وليد ورونالدو – المصدر @AlNassrFC

وقال أحد الجماهير: “أمس انتهى عقد وليد عبدالله وصار لاعبًا حرًا، والله أتمنى تجديد عقده حتى لو ما له فائدة بالملعب بس بغرفة الملابس هو الوحيد اللي يزرع الروح بداخل اللاعبين، وهو أقرب شخص لهم وأكثر من لاعب تكلم بهذا الموضوع وقال وليد أفضل شخصية قيادية”.

وعلق نواف التميمي قائلًا: “نحتاجه يكون مدير الكرة بالنادي لأنه قريب من اللاعبين”، وهو الرأي الذي وافقه عليه العديد من الجماهير، التي أكدت أنه قريب من زملائه، وسيكون ناجحًا في حالة توليه هذا المنصب.

وليد عبدالله
وليد

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