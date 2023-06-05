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بعدما أطلق ولي العهد المشروع اليوم

جذب النجوم العالميين ضمن أسباب تخصيص الأندية

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٥ مساءً
جذب النجوم العالميين ضمن أسباب تخصيص الأندية
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وزارة الرياضة عن أسباب تخصيص الأندية الرياضية، المشروع الذي أطلقه ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين.

تخصيص الأندية الرياضية

وأطلق ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، مشروع تخصيص الأندية الرياضية، بعد اكتمال كافة الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى.

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ولي العهد عن مشروع تخصيص الأندية الرياضية
ولي العهد يطلق مشروع تخصيص الأندية – المصدر @gsaksa

وأكدت وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أسباب مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، حيث إنه يُساهم في تنوع الاستثمارات بالأندية، ويزيد استقطاب النجوم العالميين.

ويُنمي المشروع فرص العمل، ويطور البنية التحتية للأندية، ويقوي التنافس في كل الرياضات، ويرفع نسبة ممارسي الرياضة، بالإضافة إلى أنه يُساهم في حوكمة الأندية وتحقيق الاستدامة المالية لها.

تخصيص الأندية الرياضية
أسباب التخصيص – المصدر @gsaksa

الدوري يجذب النجوم

ويسعى مشروع تخصيص الأندية الرياضية إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة، والوصول بالدوري السعودي للمحترفين إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم.

وبات الدوري السعودي للمحترفين واجهة جاذبة للنجوم العالميين، خاصة بعد نجاح النصر في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي، كما ارتبط اسم ناديي الهلال والاتحاد بضم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كريم بنزيما.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر sport

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