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جراحة ناجحة لـ كارلوس جونيور

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٥ مساءً
جراحة ناجحة لـ كارلوس جونيور
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الشباب، عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي كارلوس جونيور لعملية جراحية ناجحة.

كارلوس جونيور يخضع لجراحة

وأوضح نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن كارلوس جونيور أجرى عملية جراحية اليوم في البرازيل، في رباط مفصل القدم، وتكللت بالنجاح، متمنيًا الشفاء العاجل للاعبه.

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كارلوس جونيور
كارلوس بعد العملية الجراحية – المصدر @AlShababSaudiFC

وانضم كارلوس جونيور إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في عام 2021، بعقد ممتد لمدة 3 سنوات، وشارك في 29 مباراة بدوري روشن السعودي في الموسم المنصرم، وبدأهم جميعًا كأساسي.

ونجح كارلوس جونيور في تسجيل 13 هدفًا، وقدم 3 تمريرات حاسمة، وقام بـ34 تسديدة على المرمى، بدقة بلغت 60.7%، وصنع 65 فرصة، ولديه 877 تمريرة ناجحة بدقة 83.2%، كما قام بـ34 مراوغة ناجحة.

كارلوس جونيور
كارلوس مع الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

الشباب يستعد في النمسا

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لخوض معسكر خارجي في النمسا، نهاية الشهر الجاري، في إطار تحضيراته لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، وسيخوض خلاله عددًا من المباريات الودية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب قد أنهى منافسات دوري روشن السعودي في المركز الرابع برصيد 56 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن الاتحاد البطل، حيث حقق الفوز 17 مرة، وتعادل 5 مرات، وخسر 8 لقاءات، ونجح في تسجيل 57 هدفًا، واستقبل 33 هدفًا.

نادي الشباب
لاعبو الشباب في دوري روشن السعودي – المصدر @AlShababSaudiFC

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