جراحة نادرة تستأصل” كيسة” من الغدة الدرقية لطفلة ببريدة

تمكن جراحون متخصصون في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة من استئصال كيسة من الفص العلوي لـ الغدة الدرقية لطفلة، والتي تعتبر من الحالات الطبية النادرة.

جراحة نادرة في بريدة

وبينً تجمع القصيم الصحي أن الطفلة ذات الثلاثة عشر عاماً راجعت المستشفى برفقة ذويها وهي تعاني من تورم في الرقبة، لافتاً إلى أنه أجريت لها الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة، وتم عمل الأشعة المقطعية لها والتي كشفت بأن التورم ناجم عن وجود كيسة في الفص العلوي للغدة الدرقية بحجم ٤ سم وتمتد حتى أعلى العنق.

العملية تكللت بالنجاح

وأشار التجمع إلى أن الفريق الطبي المعالج للحالة قرر القيام بتدخل جراحي تحت التخدير العام، وتم خلال العلمية استئصال الكيسة بحذر لتجنب أي تأثير للأعصاب المجاورة، لافتاً إلى ان العلمية تكللت بالنجاح، وقد تحسنت حالة الطفلة بشكل كبير دون أي مضاعفات بعد الجراحة وغادرت المستشفى وهي بصحة جيدة ولله الحمد.

جدير بالإشارة أن مستشفى الولادة والأطفال ببريدة أجرى أكثر من مليون وخمسمائة ألف فحص مخبري خلال الخمسة أشهر (يناير- مايو) من العام الحالي 2023، في حين بلغ عدد العمليات الجراحية التي أنجزها المستشفى خلال العام الماضي 2022م 7543 عملية منها 2044عملية للأطفال.