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جراد بلا أجنحة يهاجم نيفادا الأمريكية

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤١ مساءً
جراد بلا أجنحة يهاجم نيفادا الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

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غطى جراد بلا أجنحة العديد من المناطق في ولاية نيفادا الأمريكية، حيث تزحف ملايين الجراد عديمة الأجنحة في جميع أنحاء الطرق والمنازل.

جراد بلا أجنحة
جراد بلا أجنحة

جراد بلا أجنحة

ووفقا للتقارير، ينزعج السكان من انتشار هذا المخلوق بشكل يجعل من الصعب إجراء عمليات الطوارئ في المستشفى لأنها تعيق الطريق أمام سيارات الإسعاف.

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وغالبًا ما يظهر الجراد عديم الأجنحة في غرب الولايات المتحدة ويبدو أنه لا توجد طريقة لإبعاده عن المكان الذي يعيش فيه الناس

ويتعين على هيئة النقل المحلية حاليًا فقط تذكير الناس بالالتفات إلى التحذيرات على الطريق السريع، ونصح الناس بالقيادة ببطء

جراد بلا أجنحة
جراد بلا أجنحة

أمر مخيف

من ناحية أخرى، لم تتوقف المصائب في الولايات المتحدة الأمريكية، على الجراد، إذ ضرب إعصار رهيب بلدة بيريتون في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، مخلفًا العديد من القتلى والمفقودين والجرحى مساء يوم الخميس

ذكرت السيدة كوليت رينولدز، وهي من سكان بلدة إلكو، نيفادا، الولايات المتحدة الأمريكية: “عندما أنظر إلى الحائط، أرى أنه مغطى “بالجراد” إنه أمر مخيف حقًا . ”

وأضافت ستيفاني جاريت، من بلدة إلكو: أنهم يتحركون ويزحفون في كل مكان، ويبدو الأمر وكأن الطريق كله يتحرك ويزحف، وكأنهم يزحفون فوقك إنه أمر مروع. “

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