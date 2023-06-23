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بعد معاناته من إصابة قوية

جريميو يوضح حقيقة اعتزال سواريز

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٩ مساءً
جريميو يوضح حقيقة اعتزال سواريز
المواطن - فريق التحرير

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كشف نائب رئيس نادي جريميو البرازيلي، باولو كاليفي، حقيقة الأنباء المنتشرة بشأن احتمالية اعتزال لويس سواريز، بسبب معاناته من إصابة قوية في الركبة اليُمنى.

تعليق رئيس نادي جريميو

وعلق كاليفي على هذه الأنباء، قائلًا: “ما يمكنني تأكيده هو أن ما يقال عن أن سواريز سعى للاجتماع مع إدارة جريميو لإبلاغها بأنه سيعتزل لعب كرة القدم؛ ليس صحيحًا على الإطلاق”.

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وتابع نائب رئيس النادي البرازيلي حديثه في مؤتمر صحافي، قائلًا: “جريميو لديه عقد سار مع النجم الأوروغوياني، ولا يمكن لأحد أن يتحدث عما سيحدث في المستقبل”.

لويس سواريز
لويس – المصدر @LuisSuarez9

وجاءت تصريحات باولو كاليفي، بعد مشاركة سواريز كأساسي ضد أمريكا، بالأمس ضمن منافسات الدوري البرازيلي، والتي فاز بها جريميو بنتيجة 3\1، بينهم هدف للاعب الأوروغوياني، وسط شائعات حول احتمالية اعتزاله.

وكان رئيس جريميو، ألبرتو جيرا، قد أكد خلال فعالية مع مشجعي النادي، أن النجم الأوروغوياني قد يضطر للخضوع لعملية زراعة طرف صناعي، بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة اليمنى، خاصة أن حالته خطيرة.

لويس سواريز
لويس – المصدر @LuisSuarez9

سواريز مع جريميو

وانتقل سواريز إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جريميو بداية العام الجاري، وظهر بشكل مميز ليكون من أبرز مهاجميه، حيث شارك في 28 مباراة، ونجح في تسجيل 14 هدفًا، وقدم 8 تمريرات حاسمة.

ويملك النجم الأوروغوياني مسيرة مميزة، حيث لعب في صفوف أياكس أمستردام، ليفربول، برشلونة وأتلتيكو مدريد، قبل أن يوقع عقدًا مع جريميو حتى ديسمبر 2024.

لويس سواريز
لويس – المصدر @Gremio

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