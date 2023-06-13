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بعد فوز المارد الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد

جماهير الأهلي المصري تُغير اسم ملعب مركب محمد الخامس !

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٩ مساءً
جماهير الأهلي المصري تُغير اسم ملعب مركب محمد الخامس !
المواطن - فريق التحرير

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أقدمت جماهير الأهلي المصري على تصرف غريب، وذلك بعد تتويج فريقها بلقب دوري أبطال إفريقيا 2023 أول أمس على حساب نادي الوداد البيضاوي المغربي.

وقامت جماهير الأهلي على محرك Google البحثي الشهير بتغيير اسم ملعب مركب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية، إلى اسم محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي وذلك بعد أن أحرز هدف التعادل في شباك الوداد، وهو الهدف الذي ساهم في تتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه.

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سبب التعديل المفاجئ !

وجاء التعديل المفاجئ لاسم الملعب، تكريمًا للاعب محمد عبدالمنعم حيث سبق له وأن أحرز هدفًا عليه ضد الرجاء البيضاوي المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2022، حيث تعادل الأهلي وقتها مع نادي الرجاء بنتيجة 1-1.

وبعد فوز الأهلي بـ دوري أبطال إفريقيا، سيضمن الفريق الأحمر المشاركة في كأس العالم للأندية 2023 التي تقام ديسمبر المقبل في السعودية.

الأهلي المصري في مونديال الأندية

وسيشارك في مونديال الأندية في السعودية في ديسمبر المقبل، 6 أندية حتى الآن وهي “الاتحاد بطل دوري روشن السعودي بصفته ممثل البلد المضيف، أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا، أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، وكلوب ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، الأهلي المصري بطل إفريقيا”.

محمد عبدالمنعم يحتفل باللقب في مركب محمد الخامس
محمد عبدالمنعم يحتفل باللقب في مركب محمد الخامس

 

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