إحباط تهريب 260 كجم من القات بجازان ضبط مواطن ومقيم لترويجهما المخدرات بجازان والقصيم بريطانيا تشهد حوادث قتل بالجملة في يوم واحد فيضانات تركيا تربك المدن وتغرق الشوارع استقبال أفواج الحجاج القادمين من الخارج عبر منفذ حالة عمار جماهير الأهلي المصري تُغير اسم ملعب مركب محمد الخامس ! لقطات لهطول أمطار غزيرة وسيول في سبت العلاية الإطاحة بـ 5 مقيمين لترويجهم المخدرات في الشرقية وعسير الاتحاد يُغري كانتي بـ 25 مليون دولار سنويًا السعودية للاستثمار الصناعي تحول 1.05 مليار ريال من رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة
أقدمت جماهير الأهلي المصري على تصرف غريب، وذلك بعد تتويج فريقها بلقب دوري أبطال إفريقيا 2023 أول أمس على حساب نادي الوداد البيضاوي المغربي.
وقامت جماهير الأهلي على محرك Google البحثي الشهير بتغيير اسم ملعب مركب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية، إلى اسم محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي وذلك بعد أن أحرز هدف التعادل في شباك الوداد، وهو الهدف الذي ساهم في تتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه.
وجاء التعديل المفاجئ لاسم الملعب، تكريمًا للاعب محمد عبدالمنعم حيث سبق له وأن أحرز هدفًا عليه ضد الرجاء البيضاوي المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2022، حيث تعادل الأهلي وقتها مع نادي الرجاء بنتيجة 1-1.
وبعد فوز الأهلي بـ دوري أبطال إفريقيا، سيضمن الفريق الأحمر المشاركة في كأس العالم للأندية 2023 التي تقام ديسمبر المقبل في السعودية.
وسيشارك في مونديال الأندية في السعودية في ديسمبر المقبل، 6 أندية حتى الآن وهي “الاتحاد بطل دوري روشن السعودي بصفته ممثل البلد المضيف، أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا، أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، وكلوب ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، الأهلي المصري بطل إفريقيا”.