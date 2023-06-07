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جماهير الأهلي تتمنى التعاقد مع سيرخيو راموس

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٤ مساءً
جماهير الأهلي تتمنى التعاقد مع سيرخيو راموس
المواطن - فريق التحرير

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أرسلت جماهير النادي الأهلي طلبًا لإدارة النادي بضرورة التعاقد مع الإسباني سيرخيو راموس مدافع الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي السابق.

ورسمت بعض من جماهير الراقي تصميمًا لـ المدافع الإسباني وهو بقميص الأهلي حيث طالبت إدارة النادي القادمة بالتحرك والتعاقد مع اللاعب الإسباني صاحب الخبرات على غرار أندية الاتحاد والهلال والنصر التي تتحرك لضم نجوم عالميين، حيث نجح الاتحاد أمس في التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما وكان قبله نجح النصر في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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ميلان يراقب سيرخيو راموس

وفي وقت سابق، قالت صحيفة AS الرومانية إن فريق ميلان يرغب وبقوة في التعاقد مع المدافع الإسباني صاحب الـ37 عامًا وذلك لتعويض اعتزال السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

راموس مع منتخب إسبانيا 1

كما أن روما الإيطالي سينافس مواطنه ميلان لضم المدافع الإسباني بطلب من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو حيث سبق للثنائي أن عملا معًا في نادي ريال مدريد خلال الفترة من 2010 إلى عام 2013.

 

 

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