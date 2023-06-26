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لتدعيم صفوف الفريق هذا الصيف

جماهير الأهلي تتمنى حسم صفقة لويس ألبيرتو

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣١ مساءً
جماهير الأهلي تتمنى حسم صفقة لويس ألبيرتو
المواطن - فريق التحرير

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يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو الإيطالي، الإسباني لويس ألبيرتو باهتمام أكثر من ناد؛ لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفي مقدمتهم النادي الأهلي.

لويس ألبيرتو مطلوب في الأهلي

وأكدت تقارير، اليوم الاثنين، أن النادي الأهلي يسعى للتعاقد مع لويس ألبيرتو، ويُعد في مقدمة اهتماماته حاليًا، حيث تطمح الإدارة في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، بعد العودة إلى دوري روشن السعودي.

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لويس ألبيرتو
ألبيرتو

وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء، ليصبح اسم لويس ألبيرتو ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وتداولوا مقاطع فيديو لأبرز أهدافه، وأشادوا بإمكانياته الفنية والبدنية، وتمنوا حسم الصفقة سريعًا.

وأشارت تقارير إيطالية خلال الفترة الماضية، إلى أن ألبيرتو يمتلك عرضين عربيين من الهلال والدحيل القطري، حيث دخل مسؤولوهما في مفاوضات مع وكيل أعماله، قبل أن يبدي الأهلي اليوم اهتمامه بضمه.

لويس ألبيرتو
ألبيرتو

مسيرة مميزة

وكان ألبيرتو قد بدأ مسيرته الكروية في صفوف إشبيلية الإسباني، قبل أن ينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في عام 2013، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع، وتمت إعارته إلى ملقا وديبورتيفو لاكورونيا.

وانضم لويس ألبيرتو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو في عام 2016، ويُعد من الركائز الأساسية، حيث خاض معه 35 مباراة في الدوري الإيطالي بالموسم الماضي، وسجل 6 أهداف وصنع 7 آخرين.

لويس ألبيرتو
ألبيرتو

 

 

 

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