جماهير الأهلي ترفض التعاقد مع هوجو لوريس

أعلنت فئات عريضة من جماهير النادي الأهلي رفض التعاقد مع الحارس الفرنسي هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام هوتسبير الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ودشن جمهور الراقي عبر “تويتر” وسمًا اليوم بعنوان ” جمهور الأهلي يرفض لوريس” وذلك بعد تداول أنباء عن رغبة إدارة الأهلي في إحضاره لدوري روشن السعودي في الموسم المقبل.

التخوف من أداء هوجو لوريس

وبسبب تراجع مستوى لوريس صاحب الـ 36 عامًا مع نادي توتنهام في آخر مباريات الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، فضلت فئات عريضة من جماهير الأهلي عدم التعاقد مع لوريس المتوج بكأس العالم عام 2018 مع المنتخب الفرنسي.

وربما يفكر نادي النصر في التعاقد مع هوجو لوريس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يذكر أن لوريس كان اعتزل دوليًا وذلك بعد خسارة المنتخب الفرنسي لنهائي كأس العالم 2022 أمام المنتخب الأرجنتيني بركلات الجزاء الترجيحية.