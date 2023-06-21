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بعد نهاية إعارته مع العربي القطري

جماهير الأهلي ترفض عودة عمر السومة

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
جماهير الأهلي ترفض عودة عمر السومة
المواطن - فريق التحرير

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رفضت فئات عريضة من جماهير الأهلي، فكرة عودة اللاعب السوري عمر السومة إلى صفوف الراقي مجددًا، وذلك قبل انطلاق موسم 2023/2024.

وكان السومة طلب العودة إلى الأهلي وفقًا لـ ” عكاظ”، لكن الجماهير لم ترحب بعودته خاصة أن النادي يبحث عن التعاقد مع صفقات قوية وذلك في ظل الدعم الممنوح لأندية دوري روشن للتعاقد مع أقوى الصفقات العالمية استعدادًا للموسم المقبل.

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رفض عودة عمر السومة شكلًا وموضوعًا

ورفضت جماهير الراقي عودة السومة في أكثر من مناسبة، بعد صعود الفريق لبطولة دوري روشن السعودي تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

ودشنت جماهير الراقي وسم “جمهور الأهلي يرفض السومة” في مايو الماضي عبر موقع “تويتر” حيث شهد تفاعلًا كبيرًا من قبل جماهير الراقي التي رفضت عودة اللاعب السوري بسبب إصراره على الرحيل عن الأهلي بعد هبوط الفريق لـ دوري يلو في الموسم الماضي 2021/ 2022.

عمر السومة لاعب العربي القطري

كما طالبت الجماهير بعدم عودة السومة، كونه كان أحد الأسباب في هبوط الفريق لدوري يلو حسب وصفهم مع مجلس الإدارة السابق للنادي برئاسة ماجد النفيعي.

 

 

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