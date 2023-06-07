جماهير الأهلي تطلب التعاقد مع حمدالله

طالبت جماهير الأهلي الإدارة القادمة للنادي، التعاقد مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم نادي الاتحاد.

ودشن جمهور الأهلي وسمًا بعنوان ” حمدالله أهلاوي” وذلك رغبة منهم في رؤية نجم نادي الاتحاد مرتديًا قميص الراقي في الموسم المقبل من بطولة دوري روشن السعودي.

مغادرة الاتحاد

وقيل إن اللاعب المغربي سيكون في طريقه لمغادرة نادي الاتحاد بعد تعاقد النادي مع النجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني السابق.

يذكر أن اللاعب المغربي كان انضم إلى صفوف فريق الاتحاد في بداية عام 2022 قادمًا من نادي النصر كصفقة انتقال حر وساهم في فوز الاتحاد بلقبي دوري روشن والسوبر السعودي في الموسم المنصرم.