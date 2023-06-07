Icon

الأرض لن تحتمل 10 مليارات إنسان Icon عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج طلاب كلية الملك فهد الأمنية Icon مبادرة لتسهيل حصول زوار المسجد النبوي على ماء زمزم Icon وفاة مؤسفة لرياضية جزائرية Icon حالات تلزم قائد المركبة بالبقاء أقصى الأيمن أثناء القيادة Icon طائرة تهبط اضطراريًّا بالأراضي الروسية أُثناء رحلتها لأميركا Icon هزة أرضية بقوة 2.1 ريختر تضرب الحدود الإماراتية العمانية Icon توقعات بتصحيح جديد لأسعار العقار في السعودية Icon سفارة البحرين لدى الخرطوم تتعرض للاقتحام والتخريب Icon جماهير الهلال تطالب بالتعاقد مع جوندوجان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

جماهير الأهلي تطلب التعاقد مع حمدالله

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ مساءً
جماهير الأهلي تطلب التعاقد مع حمدالله
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

طالبت جماهير الأهلي الإدارة القادمة للنادي، التعاقد مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم نادي الاتحاد.

ودشن جمهور الأهلي وسمًا بعنوان ” حمدالله أهلاوي” وذلك رغبة منهم في رؤية نجم نادي الاتحاد مرتديًا قميص الراقي في الموسم المقبل من بطولة دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
نتائج صادمة لتحليل المخدرات في مختبرات الداخلية

نتائج صادمة لتحليل المخدرات في مختبرات الداخلية

تدشين نظام وثيق لسلامة المرضى وتوثيق حالتهم

تدشين نظام وثيق لسلامة المرضى وتوثيق حالتهم

مغادرة الاتحاد

وقيل إن اللاعب المغربي سيكون في طريقه لمغادرة نادي الاتحاد بعد تعاقد النادي مع النجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني السابق.

حمدالله ورومارينيو وكورونادو

يذكر أن اللاعب المغربي كان انضم إلى صفوف فريق الاتحاد في بداية عام 2022 قادمًا من نادي النصر كصفقة انتقال حر وساهم في فوز الاتحاد بلقبي دوري روشن والسوبر السعودي في الموسم المنصرم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الموارد البشرية تتيح فرصة العمل في موسم الحج عبر أجير
السعودية اليوم

الموارد البشرية تتيح فرصة العمل في موسم...

السعودية اليوم
مدني الرياض يخمد حريقًا في بركسات سكنية
السعودية اليوم

مدني الرياض يخمد حريقًا في بركسات سكنية

السعودية اليوم
معرفة باسورد الواي فاي في ويندوز 11 بسهولة
تكنولوجيا

معرفة باسورد الواي فاي في ويندوز 11...

تكنولوجيا
تكلفة خيالية لإغلاق الآبار النفطية غير النشطة في أمريكا
العالم

تكلفة خيالية لإغلاق الآبار النفطية غير النشطة...

العالم
الحصيني عن سقوط نيزك في المدينة المنورة: ظاهرة طبيعية
السعودية اليوم

الحصيني عن سقوط نيزك في المدينة المنورة:...

السعودية اليوم
إحباط ترويج أكثر من 55 كجم من الكوكايين بجدة
أخبار أمنية

إحباط ترويج أكثر من 55 كجم من...

أخبار أمنية
طلائع حجاج باكستان المستفيدين من طريق مكة يصلون إلى جدة
السعودية اليوم

طلائع حجاج باكستان المستفيدين من طريق مكة...

السعودية اليوم
صنداي تايمز: تحقيق الأوكرانيين لأي نجاح بالحرب سيكون كارثيًا
العالم

صنداي تايمز: تحقيق الأوكرانيين لأي نجاح بالحرب...

العالم