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جماهير الأهلي تفضل التعاقد مع رياض محرز عن حمدالله

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٢ مساءً
جماهير الأهلي تفضل التعاقد مع رياض محرز عن حمدالله
المواطن - فريق التحرير

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طالبت فئات عريضة من جماهير الأهلي، الإدارة المقبلة للنادي، بالتعاقد مع الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي بدلًا من ضم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد.

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عرض الأهلي لضم محرز

وينتهي عقد رياض محرز صاحب الـ32 عامًا، مع مانشستر سيتي في صيف عام 2025، وتُشير التقارير إلى أن النادي الإنجليزي لا يفكر في بيعه؛ وسيطلب مبلغًا كبيرًا في حالة اتخاذ قرار بالاستغناء عن خدماته.

وأكد الصحافي في شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، سانتي أونا، الأحد الماضي، أن النادي الأهلي مستعد لتقديم عرض لرياض محرز حتى يونيو عام 2026.

أسباب رفض حمدالله

وقالت فئات عريضة من جماهير الأهلي إن صفقة محرز ستكون أفيد من حمدالله، كون النادي الأهلي يمتلك مهاجمين جيدين مثل هيثم عسيري والجامبي مودو بارو.

وكان اسم النجم المغربي ارتبط بالرحيل عن الاتحاد، بعد تعاقد العميد مع اللاعب الفرنسي الشهير كريم بنزيما.

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