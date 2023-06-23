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بعد فوزه برئاسة النادي بالتزكية

جماهير الأهلي لـ خالد العيسى: نثق في عودة البطولات للفريق بعهدك

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٤ صباحاً
جماهير الأهلي لـ خالد العيسى: نثق في عودة البطولات للفريق بعهدك
المواطن - فريق التحرير

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وجهت جماهير النادي الأهلي رسائل تحفيزية إلى خالد العيسى الرئيس الجديد للنادي، وذلك بعد تزكيته أمس الخميس رئيسًا للنادي كونه كان المرشح الوحيد.

وعبر “تويتر” أعربت جماهير الراقي عن تفاؤلها بتولي العيسى منصب الرئيس في النادي حيث قال الكثيرون منهم: إنهم يتوقعون أن الفريق سيحقق الكثير من البطولات في عهده بالإضافة إلى تمنياتهم بإبعاد الشللية وتكوين مجموعات لا تهدف لخدمة مصلحة النادي على حد وصفهم.

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قائمة خالد العيسى

وجاءت القائمة الفائزة مكونة من “العيسى مرشح للرئاسة، خالد الهندي مرشح لنائب الرئيس، ناصر آل عثيمين مرشح للعضوية، غسان خان مرشح للعضوية، عبدالإله ناصر الحروره مرشح للعضوية، رامي اللنجاوي مرشح للعضوية”.

وفي يوم الجمعة الماضية، أعلن بندر الدعجاني، العضو الذهبي بالنادي الأهلي، عن أنه لن يتقدم بأي طعون على القائمة المرشحة لـ رئاسة وعضوية الأهلي والتي يترأسها العيسى.

وقال الدعجاني عبر حسابه في “تويتر”: “تأكيدًا لما ذكره الدكتور زياد اليوسف بأننا لن نقدم أي طعون على قائمة الدكتور خالد العيسى، وذلك لمصلحة الأهلي أولًا ولضيق الوقت لتجهيز الفريق للموسم الجديد، نسأل الله التوفيق لقائمة العيسى، ومجلس إدارته لتحقيق طموح جماهير الأهلي”.

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