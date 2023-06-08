جماهير الاتحاد تترقب صفقة صالح العمري

يبدو أن نجم أبها، صالح العمري اقترب من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صالح العمري يقترب

وأكدت تقارير اقتراب صالح العمري من العميد، كما ألمح صاحب الـ29 عامًا، لإتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف الاتحاد، حيث نشر صورة له عبر حسابه الخاص على “سناب شات”، مشيرًا إلى قدومه إلى جدة، اليوم الخميس.

وتألق العمري مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في موسم 2022\ 2023، حيث شارك في 29 مباراة ببطولتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، ونجح في تسجيل 5 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة.

الجمهور ينتظر الصفقة

وتفاعلت الجماهير مع أنباء اقتراب صالح العمري من الاتحاد، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال عبدالرحمن الهذلي: “الحمدلله.. العمري أمنية كثير من الاتحاديين من زمان، الاتحاد يعيش أفضل أيامه ولله الحمد، نمور الاتي زادت واحد”.

وقال سعود: ” كل التوفيق للنجم المظلوم إعلاميا الخلوق المحترم الكابتن العمري، مع كبير السعودية وآسيا وجد الرياضة وأبوها وعمها وخالها ومؤسسها الأول المارد الأصفر الكبير بطل الدوري الاستثنائي العالمي نادي الاتحاد”.

وكتب الصحافي عبداللّه الينبعاوي: “صالح العمري صفقة مهمة للاتحاد ألف مبروك للكابتن الخلوق العمري انتقاله إلى نادي كبير وعالمي .. ألف مبروك لجمهور الذهب.. شكراً للمفاوض الاتحادي.. نادي الاتحاد ما شاء الله في زحمة من النعم هذه الأيام والقادم مذهل يستاهل”.