جماهير الاتحاد تترقب صفقة صالح العمري

كريم بنزيما يصل إلى ملعب الجوهرة وظائف شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي اصطياد قرش التهم سائحًا روسيًّا بالشواطئ المصرية وظائف شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة برنامج حفل كريم بنزيما في الجوهرة ضبط 1559 مركبة مخالفة في السعودية الغذاء والدواء تعاقب 24 صيدلية خالفت نظام توفر الأدوية شبيه كريم بنزيما يتواجد في مدرجات الجوهرة المشعة عبدالعزيز بن سلمان: الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق يعزز أمن الطاقة ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا برئيس وزراء الهند
يبدو أن نجم أبها، صالح العمري اقترب من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت تقارير اقتراب صالح العمري من العميد، كما ألمح صاحب الـ29 عامًا، لإتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف الاتحاد، حيث نشر صورة له عبر حسابه الخاص على “سناب شات”، مشيرًا إلى قدومه إلى جدة، اليوم الخميس.
وتألق العمري مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في موسم 2022\ 2023، حيث شارك في 29 مباراة ببطولتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، ونجح في تسجيل 5 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة.
وتفاعلت الجماهير مع أنباء اقتراب صالح العمري من الاتحاد، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال عبدالرحمن الهذلي: “الحمدلله.. العمري أمنية كثير من الاتحاديين من زمان، الاتحاد يعيش أفضل أيامه ولله الحمد، نمور الاتي زادت واحد”.
وقال سعود: ” كل التوفيق للنجم المظلوم إعلاميا الخلوق المحترم الكابتن العمري، مع كبير السعودية وآسيا وجد الرياضة وأبوها وعمها وخالها ومؤسسها الأول المارد الأصفر الكبير بطل الدوري الاستثنائي العالمي نادي الاتحاد”.
وكتب الصحافي عبداللّه الينبعاوي: “صالح العمري صفقة مهمة للاتحاد ألف مبروك للكابتن الخلوق العمري انتقاله إلى نادي كبير وعالمي .. ألف مبروك لجمهور الذهب.. شكراً للمفاوض الاتحادي.. نادي الاتحاد ما شاء الله في زحمة من النعم هذه الأيام والقادم مذهل يستاهل”.