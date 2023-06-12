جماهير الاتحاد تترقب مواجهة الأهلي المصري بـ كأس العالم للأندية

تترقب جماهير نادي الاتحاد، مواجهة النادي الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل في السعودية.

وعلى الفور دخلت فئات عريضة من جماهير الاتحاد على حساب الأهلي بطل إفريقيا في “تويتر” لتوجيه التهنئة إلى الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا أمس على حساب الوداد الرياضي المغربي، مع توجيه رسائل تحذيرية بطريقة رياضية فكاهية، أن الاتحاد سيتغلب على الأهلي مجددًا في مونديال الأندية المقبل في السعودية، كما حدث في عام 2005.

وكان الأهلي خسر من الاتحاد في الدور الأول في بطولة مونديال الأندية عام 2005 في اليابان، حيث سجل هدف فوز الاتحاد وقتها النجم محمد نور.

المشاركون في كأس العالم للأندية

وسيشارك في مونديال الأندية في السعودية في ديسمبر المقبل، 6 أندية حتى الآن وهم “الاتحاد بطل دوري روشن السعودي بصفته ممثل البلد المضيف، أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا، أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، وكلوب ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، الأهلي المصري بطل إفريقيا”.