جماهير الاتحاد تتمنى انضمام أكرم عفيف لكتيبة النمور

طالبت جماهير نادي الاتحاد، إدارة أنمار الحائلي بالتحرك والتعاقد مع اللاعب القطري أكرم عفيف جناح نادي السد القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المطالبة بضم أكرم عفيف

ودشنت جماهير الاتحاد عبر موقع “تويتر” اليوم اسم اللاعب القطري صاحب الـ 27 عامًا، وذلك من أجل التحرك والتعاقد معه.

نادي الاتحاد حتى الآن نجح في ضم الفرنسيين كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني السابق ونغولو كانتي نجم تشيلسي الإنجليزي سابقًا.

ويلعب عفيف مع نادي السد منذ عام 2020 كما حقق مع منتخب قطر لقب كأس الأمم الآسيوية عام 2019 في الإمارات، بجانب فوزه بجائزة أفضل لاعب في آسيا في نفس السنة.