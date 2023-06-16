جماهير الاتحاد ترفض الصفقة التبادلية!

أُثيرت حالة من الجدل بشأن الصفقة التبادلية المرتقبة بين ناديي الاتحاد والهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث أبدى جمهور العميد رفضه لرحيل نجمه عبدالرحمن العبود.

الصفقة التبادلية المرتقبة

وتفاعل رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بشأن أنباء الصفقة التبادلية المنتظرة؛ بانتقال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عبدالرحمن العبود إلى صفوف الهلال، مقابل ضم محمد كنو.

جمهور الاتحاد يتمسك بالعبود

وأبدى غالبية الجمهور الاتحادي تمسكه باستمرار عبدالرحمن العبود في صفوفه، وذلك على الرغم من إشادتهم بمستوى محمد كنو، ليصبح وسم الصفقة التبادلية ضمن قائمة الأكثر تداولًا اليوم.

وقال هوملز: “محمد كنو مكسب لا يختلف عليه اثنان لكن في المقابل خروج العبود بدون بديل تعتبر خسارة، أنا مع الصفقة التبادلية مع الهلال في حالة واحدة أن يتم التوقيع أيضًا مع الموهبة نواف الصعدي”.

وأضاف: “تفاصيل ثانية غير كذا تعتبر أنك خسرت لاعبًا مهمًا في خانة مهمة جدًا بالفريق”، وعلق باسل قائلًا: “أنا أشوف يا نوقع بفلوسنا ولا خليه في الهلال ضد الصفقة التبادلية”.

وكتب عزيز: “موضوع الصفقة التبادلية في موضوع العبود وكنو، الهلال لو فرّط في كنو فهو يملك المالكي والفرج في المحاور (محليين) .. بينما الاتحاد في الجناح؟ البديل البيشي فقط؟ صديق العيادة.. لا نختلف أن الاتحاد بحاجة لمحور بقيمة كنو، لكن هذا ما يعني تفريطك بلاعب مثل العبود”.

وعلق المالكي قائلًا: “أنا ضد الصفقة التبادلية بين كنو والعبود، ضدها نهائيًا، فيه ألف طريقه تقدر تجيب فيها كنو غير إنك تفرط فالعبود”.