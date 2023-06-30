لأول مرة.. وزير الحج يعلن عن خطة عام 1445 هـ جماهير الاتحاد تطالب إدارة الحائلي بضم نجم لاتسيو جماهير الهلال: جانغ هيون سو أفضل آسيوي بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين السديس: الرواق السعودي احتضن 107 آلاف طائف في الساعة نجم آرسنال السابق على رادار الشباب وصول طلائع الحجاج المتعجلين إلى المدينة المنورة ياسين بونو بديل أوسبينا في النصر حاكم الشارقة وولي عهده ونائباه يهنئون الملك سلمان فلاح القحطاني: انضمام بروزوفيتش لـ النصر أجمل عيدية الجيش السوداني يقاتل الدعم السريع في أم درمان
طالب السواد الأعظم من جماهير نادي الاتحاد، إدارة أنمار الحائلي بالتحرك والتعاقد مع اللاعب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم خط وسط فريق لاتسيو الإيطالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وكان العميد نجح في ضم كل من الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نغولو كانتي، ويسعى العميد لضم الصفقة الثالثة في فترة الانتقالات الصيفية.
وطالبت جماهير العميد إدارة الحائلي بعدم الاكتفاء بضم كل من بنزيما وكانتي وطالبوا بضم سافيتش صاحب الـ 27 عامًا والذي قدم مستويات مذهلة مع لاتسيو في آخر 8 سنوات.
جدير بالذكر أن سافيتش انضم إلى لاتسيو في صيف عام 2015 قادمًا من نادي جينك البلجيكي.
ويسعى نادي الاتحاد لتدعيم صفوفه بأفضل الصفقات وذلك للمنافسة على الفوز بلقب دوري روشن ولقب كأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا وكأس الملك وكأس السوبر السعودي في الموسم المقبل.