جماهير الاتحاد تطالب إدارة الحائلي بضم نجم لاتسيو

طالب السواد الأعظم من جماهير نادي الاتحاد، إدارة أنمار الحائلي بالتحرك والتعاقد مع اللاعب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم خط وسط فريق لاتسيو الإيطالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

صفقتان من العيار الثقيل

وكان العميد نجح في ضم كل من الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نغولو كانتي، ويسعى العميد لضم الصفقة الثالثة في فترة الانتقالات الصيفية.

وطالبت جماهير العميد إدارة الحائلي بعدم الاكتفاء بضم كل من بنزيما وكانتي وطالبوا بضم سافيتش صاحب الـ 27 عامًا والذي قدم مستويات مذهلة مع لاتسيو في آخر 8 سنوات.

جدير بالذكر أن سافيتش انضم إلى لاتسيو في صيف عام 2015 قادمًا من نادي جينك البلجيكي.

التحديات المقبلة لنادي الاتحاد

ويسعى نادي الاتحاد لتدعيم صفوفه بأفضل الصفقات وذلك للمنافسة على الفوز بلقب دوري روشن ولقب كأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا وكأس الملك وكأس السوبر السعودي في الموسم المقبل.