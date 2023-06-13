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جماهير الاتحاد تطالب بترشح أنمار الحائلي

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٦ مساءً
جماهير الاتحاد تطالب بترشح أنمار الحائلي
المواطن - فريق التحرير

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طالبت جماهير الاتحاد، أنمار الحائلي رئيس النادي المنتهية ولايته الترشح من جديد لرئاسة النادي لفترة جديدة في الفترة المقبلة.

ودشنت جماهير العميد اليوم الثلاثاء وسمًا بعنوان ” جمهور الاتحاد يختار أنمار” حيث طالبوا رئيس النادي المنتهية ولايته بالترشح من جديد حيث عاش النادي معه آخر 4 سنوات استقرارًا كبيرًأ أثمر عن الفوز بدوري روشن والتأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية لثاني مرة في تاريخ النادي بالإضافة للفوز بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخ النادي.

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هدية أنمار الحائلي

كما قدم أنمار هدية لجماهير الاتحاد مؤخرًا وهي التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما بعد نهاية عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني.

وسيُغلق باب الترشح لرئاسة وعضوية النادي اليوم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، حيث فُتح باب الترشح بداية من أول أمس.

أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد - مباراة الاتحاد والنصر

وكان وليد عبدالهادي المنصور أعلن ترشحه السبت الماضي، لرئاسة نادي الاتحاد في الانتخابات التي ستُجرى في الفترة المقبلة، وذلك بعد نهاية فترة مجلس إدارة أنمار الحائلي.

وقال وليد عبدالهادي المنصور في مقطع فيديو متداول عبر “تويتر” : “أتقدم لرئاسة نادي الاتحاد بقدمه وعراقته وأهميته التاريخية والاجتماعية وثقله المالي والتجاري وتراثه الجماهيري والشعبي وتميزه الإعلاني والإعلامي”.

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