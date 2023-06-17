جماهير الاتحاد تطلب محمد صلاح

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طلبت جماهير نادي الاتحاد من المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي التفكير في الانضمام إلى العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف العام المقبل، ويرغب نادي الاتحاد وبعض أندية دوري روشن في ضم صفقات عالمية من العيار الثقيل حتى تزداد قوة المنافسة في دوري المحترفين السعودي في الموسم المقبل.
وبعد نشر صلاح صورة له خلال إجازته الصيفية في مصر عبر حسابه في “تويتر”، علق عليها بعض من مشجعي الاتحاد، حيث قال مشجع اتحادي يدعى أحمد الغامدي: ” أبو مكة يا حبيبنا مش عاوز تشارك معنا بكأس العالم ؟”.
وقال حساب مشجع اتحادي آخر يُدعى Meshal : ” إتي جدة في انتظارك”.
وكان نادي الاتحاد نجح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني.
جدير بالذكر أن صلاح يلعب في صفوف ليفربول منذ عام 2017 قادمًا من نادي روما الإيطالي.