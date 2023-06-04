جماهير الشباب تطالب بدعم الفريق

طالبت جماهير الشباب، كل محبي النادي بدعمه والوقوف بجانبه ماليًا وذلك بعد إنهاء الليث لموسم 2022/2023 محتلًا المركز الرابع وخاسرًا 4 مباريات من أصل آخر 5 مباريات له في دوري روشن.

ودشنت جماهير الليث اليوم عبر “تويتر” وسم ” دعم الشباب مطلبنا” حيث طالبوا بتدخل أعضاء الشرف وكل محبي النادي لدعمه ماليًا من أجل جلب الصفقات القوية للفريق للمنافسة على البطولات في الموسم المقبل.

خالد البلطان يرحل عن رئاسة الشباب

وفي يوم 26 مايو الماضي، كان خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، أعلن عن عدم استمراره في رئاسة النادي، وذلك بعد نهاية فترته الحالية كرئيس للنادي.

وقال خالد البلطان في تصريحات نقلها برنامج ملعب SBC: “لن أستمر في رئاسة النادي بعد نهاية فترتي، لا يوجد أي شرط يمنعني من الترشح مرة أخرى، لكنني لا أريد الاستمرار”.

وتابع البلطان: “وزارة الرياضة تواصلت معي من أجل الترشح مرة أخرى لكنني اكتفيت بما قدمته في الفترة الماضية وأرى أن رحيلي عن رئاسة النادي سيكون ظاهرة صحية، ومنح الفرصة لشخص آخر يأتي ويُكمل ما بدأناه”.

وأضاف: “جماهير الليث ستختار الأنسب للنادي ولن أسمح للعابثين بالاقتراب من النادي”.