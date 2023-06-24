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بقرار من مجلس إدارة النادي

جماهير الشباب تعلق على اختيار خالد الغامدي مديرًا للفريق الأول

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ صباحاً
جماهير الشباب تعلق على اختيار خالد الغامدي مديرًا للفريق الأول
المواطن - فريق التحرير

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أبدت جماهير نادي الشباب اندهاشها من قرار إدارة النادي، تكليف خالد الغامدي لاعب الفريق الأول بمنصب مدير الفريق الكروي الأول في الموسم المقبل.

وتساءلت جماهير الشباب عن مؤهلات الغامدي حتى يتولى منصب مثل مدير الفريق الكروي الأول لزملائه وهو لا يزال لاعبًا ولم يقرر الاعتزال حتى الآن.

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بينما قال البعض الآخر من جماهير النادي: إن الإدارة المؤقتة للشباب فكرت في عدم التعجل واختيار مديرٍ للفريق الكروي الأول بشكل عشوائي حتى تأتي الإدارة الجديدة للنادي وتعين من تريد.

ومع نهاية الموسم الماضي، أثار الغامدي الجدل وذلك بعد أن علق بتصريح “أشباه اللاعبين” الشهير بعد الخسارة من نادي الوحدة في الجولة الـ27 من بطولة دوري روشن في الموسم الماضي.

تصريح مثير من خالد الغامدي

وتحدث خالد الغامدي لـ قناة SSC بعد المباراة قائلًا: “الصراحة خالد البلطان رئيس النادي يحمل الفريق فوق رأسه لا يوجد دعم عضو شرف أو أي دعم من نوع آخر، في حين يوجد رؤساء أندية يحملون مزهرية”.

وواصل الغامدي قائلًا: “لو كان خالد البلطان يملك الدعم الصحيح في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لتعاقد النادي مع كبار اللاعبين وكان الدوري أصبح لنا، ولكن عدم وجود دعم جعل النادي يُبقي على أشباه اللاعبين”.

خالد الغامدي لاعب الشباب
الغامدي

وأضاف: “لا أريد التعليق على من المقصود من أشباه اللاعبين، أنا قلت والإعلام يفسرها بطريقته”.

 

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