جماهير الشباب تعلق على اختيار خالد الغامدي مديرًا للفريق الأول

أبدت جماهير نادي الشباب اندهاشها من قرار إدارة النادي، تكليف خالد الغامدي لاعب الفريق الأول بمنصب مدير الفريق الكروي الأول في الموسم المقبل.

وتساءلت جماهير الشباب عن مؤهلات الغامدي حتى يتولى منصب مثل مدير الفريق الكروي الأول لزملائه وهو لا يزال لاعبًا ولم يقرر الاعتزال حتى الآن.

بينما قال البعض الآخر من جماهير النادي: إن الإدارة المؤقتة للشباب فكرت في عدم التعجل واختيار مديرٍ للفريق الكروي الأول بشكل عشوائي حتى تأتي الإدارة الجديدة للنادي وتعين من تريد.

ومع نهاية الموسم الماضي، أثار الغامدي الجدل وذلك بعد أن علق بتصريح “أشباه اللاعبين” الشهير بعد الخسارة من نادي الوحدة في الجولة الـ27 من بطولة دوري روشن في الموسم الماضي.

تصريح مثير من خالد الغامدي

وتحدث خالد الغامدي لـ قناة SSC بعد المباراة قائلًا: “الصراحة خالد البلطان رئيس النادي يحمل الفريق فوق رأسه لا يوجد دعم عضو شرف أو أي دعم من نوع آخر، في حين يوجد رؤساء أندية يحملون مزهرية”.