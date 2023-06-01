جماهير الشباب تودع خالد البلطان

حرصت الجماهير الشبابية على توديع رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، الذي يقترب من مغادرة النادي مع نهاية فترة رئاسته، كما وجهت له الشكر على كل ما قدمه.

الرحيل عن الشباب

وكان خالد البلطان قد صرح مؤخرًا بأنه لن يستمر في رئاسة نادي الشباب بعد نهاية فترته، مشددًا في الوقت ذاته على أنه لا يوجد أي شرط يمنعه من الترشح مرة أخرى، لكنه لا يريد الاستمرار.

وأضاف البلطان: “وزارة الرياضة تواصلت معي من أجل الترشح مرة أخرى لكنني اكتفيت بما قدمته في الفترة الماضية وأرى أن رحيلي عن رئاسة النادي سيكون ظاهرة صحية، ومنح الفرصة لشخص آخر يأتي ويُكمل ما بدأناه”.

شكرًا خالد البلطان

وبعد نهاية منافسات الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، ودعت الجماهير رئيس نادي الشباب عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليصبح اسم خالد البلطان ضمن قائمة الأكثر تداولًا، اليوم الخميس.

وقال الناقد الرياضي تركي الغامدي: “الليلة هذه واضحة “ليلة فراق”.. الرئيس “العظيم” خالد البلطان.. شكرا لك على كل ما قدمته لنادي الشباب وسيظل اسمك “خالدًا” في قلوب الشبابيين، أديت مهمتك بكل أمانة وإخلاص.. كفيت ووفيت”.

وكتب أحمد المسعود: “كل الشكر والتوفيق والمحبة للرئيس البلطان.. الذي أعلن رحيله رسمياً عن رئاسة الشباب.. “أبو الوليد” أحب الليث .. والليوث أحبته.. كلنا أمل أن يبقى دائماً قريبًا من الكيان.. كما كان قريباً دائماً من مشاعرنا”.

وكتب زياد الغازي: “أبو الوليد الرمز الشبابي.. كفيت ووفيت وسويت اللي عليك وأكثر.. الله يعطيك الصحة والعافية وستبقى في قلوب الشبابيين دوماً وأبداً”.

وعلق الليث الشبابي، قائلًا: “أبو الوليد قدم عملاً للمستقبل وكان وراء الملعب وبقاء الأسطورة بانيغا ووراء العمل الإداري والحوكمة وصنع لنا فريقًا قويًا فنيا وظهورًا إعلاميًا قويًا ومقارعة جميع الأندية شكرًا أبو الوليد”.