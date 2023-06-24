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بعد تردد أنباء عن التعاقد مع الفرنسي جريزمان

جماهير النصر ترفض رحيل تاليسكا

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٠ مساءً
جماهير النصر ترفض رحيل تاليسكا
المواطن - فريق التحرير

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رفضت فئات عريضة من جماهير النصر، الأنباء المتداولة عن نية إدارة مسلي آل معمر التخلص من اللاعب البرازيلي تاليسكا والتعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني بدلًا منه.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن إدارة النصر بدأت في التفاوض مع جريزمان صاحب الـ32 عامًا وذلك للتعاقد معه مع التفكير في التخلص من اللاعب البرازيلي.

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سبب رفض بيع تاليسكا

واعترضت جماهير النصر على فكرة التخلص من تاليسكا، قائلين بأنه أنقذ الفريق تهديفيًا آخر موسمين ولا يستحق التفريط فيه.

وسبق لـ جريزمان اللعب في صفوف أندية ريال سوسيداد الإسباني وبرشلونة الإسباني، كما فاز مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم عام 2018 في روسيا.

جريزمان
جريزمان – المصدر @FrenchTeam

غلطة سراي مهتم بنجم النصر

وبوقت سابق، ذكرت شبكة Medya Tava التركية أن إدارة نادي غلطة سراي، بطل الدوري التركي، وضعت معايير خاصة لاختيار الصفقات خلال الميركاتو الصيفي، لإعداد الفريق جيدًا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم المقبل”.

وأضافت: “غلطة سراي توصل إلى اتفاق مع تاليسكا، لاعب بشكتاش الأسبق، والذي خاض معه تجربة جيدة في الدوري التركي لكرة القدم في وقت سابق”.

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