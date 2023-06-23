جماهير النصر: حسم صفقة بروزوفيتش مطلب

طالبت جماهير نادي النصر، إدارة مسلي آل معمر بسرعة حسم صفقة اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر ميلان الإيطالي بعد تداول أنباء أن الصفقة قد لا تتم.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو تعليقًا على آخر تطورات الصفقة: “النصر يضغط لإتمام الصفقة، حتى الآن ليس هناك أي اتفاق نهائي وبعض التفاصيل سوف يتم مناقشتها، المفاوضات مستمرة”.

طلب جمهور النصر بشأن صفقة بروزوفيتش

وعلى الفور دشن جمهور النصر في “تويتر” وسمًا بعنوان “حسم صفقة بروزوفيتش مطلب” بسبب خوفهم أن الصفقة قد لا تتم، حيث طالبوا إدارة مسلي آل معمر بسرعة حسم الصفقة.

وقالت شبكة Sky Sports Italia: إنه في حال فشل فريق الإنتر في التعاقد مع اللاعب دافيد فراتيسي لاعب وسط فريق ساسولو الإيطالي، فإن الإنتر قد يغير رأيه ويُبقي على نجمه الكرواتي.