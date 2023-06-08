جماهير الهلال تطالب بالتعاقد مع جوندوجان

طالبت جماهير الهلال، الإدارة القادمة للنادي بالتعاقد مع النجم الألماني صاحب الأصول التركية إيلكاي جوندوجان لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

جوندوجان بديل ميسي

ودشن جمهور الهلال وسمًا بعنوان “جوندوجان مطلب هلالي” رغبة منهم في ضم صفقة عالمية للفريق تعويضًا لصفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي التي لم تكتمل حيث فضّل اللاعب الأرجنتيني الانضمام لنادي إنتر ميامي الأمريكي.

ويلعب النجم الألماني صاحب الـ32 عامًا مع فريق مانشستر سيتي منذ عام 2016، قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة فريق إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غدٍ السبت حيث تقام المباراة في مدينة إسطنبول التركية.