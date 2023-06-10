جماهير الهلال تطلب التعاقد مع لويس إنريكي

أعربت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال عن رغبتها بالتعاقد مع المدرب الإسباني لويس إنريكي لتدريب أزرق الرياض في الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية كشفت أن كلًا من إنريكي والإسباني خولين لوبتيجي والإيطالي ماسيمليانو أليغري رشحوا جميعًا لتدريب الفريق العاصمي في الموسم المقبل خلفًا للأرجنتيني رامون دياز.

لويس إنريكي الأفضل

ورفضت الجماهير التعاقد مع لوبتيجي وفضلت التعاقد مع لويس إنريكي بسبب أدائه الفني المميز الذي سبق له وأن قدمه مع نادي برشلونة الإسباني ومنتخب إسبانيا.

أما بالنسبة لـ المدرب أليغري فقد رفضت جماهير الهلال إحضاره، حيث تفاعلت الجماهير مع التفاوض مع المدرب الإيطالي، وأعربت عن عدم رضاها من قدومه لقيادة الأزرق، ودشنت هاشتاق جمهور الهلال يرفض أليغري، ليصبح ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

رد حاسم

وكتب الصحافي ناصر الجديع: “ضمن ما تردد من أسماء تدريبية يفاوضها الهلال لوبتيجي وأليغري.. إن صدقت الأنباء فهو مؤشر على أن اختيارات المدربين والأجانب في الهلال لا تزال حكرًا على نفس الأشخاص الذين يعيشون في كوكب آخر!”.

وأضاف حساب يحمل اسم “مشعل فقط”: “مجرد الجلوس معه على طاولة المفاوضات أكبر غلط.. أليغري مدرب دفاعي بحت ما يناسب أبدًا أسلوب الهلال لذلك استغلوا الدعم التاريخي وهاتوا مدرب أفضل”.

وتابع آخر: “لو صحيح الأخبار هذه كارثة أصلًا وجوده بين الخيارات هذه مصيبة كبيرة، لكن جمهور الهلال يرفضه”، وقال وليد: “لو خليت عدوك يختار لك مدرب صدقني ما يختاره.. اللي ماسك الملف أرجوك صحصح شوي”.