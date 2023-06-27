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جماهير الهلال تطلب التعاقد مع نجم فولهام

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٩ مساءً
جماهير الهلال تطلب التعاقد مع نجم فولهام
المواطن - فريق التحرير

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طالبت جماهير الهلال إدارة فهد بن نافل بالتحرك والتعاقد مع اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب فريق فولهام الإنجليزي، حيث يبحث الأزرق عن ضم ثالث الصفقات له في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

البديل المناسب لـ إيجالو وفييتو

ويرغب أزرق الرياض في التعاقد مع مهاجم وذلك لتعويض رحيل كل من النيجيري أوديون إيجالو واللاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو.

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ويلعب ميتروفيتش صاحب الـ 28 عامًا في صفوف نادي فولهام منذ عام 2018 قادمًا من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

كما سبق له اللعب في صفوف أندية بارتيزان بلغراد الصربي وأندرلخت البلجيكي.

ألكسندر ميتروفيتش - فولهام - الهلال
ميتروفيتش

صفقتان لـ الهلال حتى الآن

وكان أزرق الرياض حتى الآن نجح في التعاقد مع اللاعبين البرتغالي روبن نيفيز لاعب فريق وولفرهامبتون الإنجليزي والسنغالي كاليدو كوليبالي من فريق تشيلسي الإنجليزي.

وجاء التعاقد مع النجم السنغالي كوليبالي المتوج بكأس أمم إفريقيا 2021 مع بلاده، وذلك لتعويض غياب اللاعب الكوري الجنوبي جانج هيون سو الذي يغيب لمدة 4 أشهر بسبب إصابته بورم حميد.

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