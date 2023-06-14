جماهير الهلال تطلب ترشح فهد بن نافل

طالبت فئات عريضة من جماهير الهلال ترشح فهد بن نافل من أجل رئاسة النادي فترة مقبلة بعد نهاية فترة مجلس إدارته.

وردت جماهير الهلال على المرشح سعيد الشهراني بعد تصريحاته التي قال فيها: ” أريد أن أكون جزءًا من تاريخ الهلال وتحقيق النجاحات المذهلة التي يستحقها جماهيرنا الرائعة لذلك أقدم ترشحي لرئاسة النادي للعمل على تحقيق التغيير وتوجيه الفريق نحو الأهداف الكبرى”.

إنجازات فهد بن نافل

ووجهت الجماهير الشكر له لكنها طالبت بترشح ابن نافل كون الفريق الأزرق حقق معه بطولات وإنجازات أبرزها الحصول على الميدالية الفضية في كأس العالم للأندية 2022 لأول مرة في تاريخ النادي والأندية السعودية.

وكانت فترة مجلس إدارة ابن نافل انتهت بنهاية موسم 2022/2023.