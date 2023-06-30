جماهير الهلال تطلب سرعة ضم بيرناردو سيلفا

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طالبت جماهير الهلال، إدارة فهد بن نافل بسرعة حسم صفقة اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بعد حديث أنباء عن تدخل نادي النصر لحسم الصفقة.
وحتى الآن نجح أزرق الرياض في ضم صفقتين وهما “البرتغالي روبن نيفيز من نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي الإنجليزي”.
وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رشح لإدارة النصر ضم بيرناردو، وهو الأمر الذي أثار قلق الهلاليين وطالبوا إدارة ابن نافل بحسم الصفقة.
وفي وقت سابق، أكد موقع 90min العالمي، أن بيرناردو تلقى عرضًا ضخمًا من أجل الانضمام إلى صفوف الهلال هذا الصيف، والالتحاق بالثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي الذين انضموا مؤخرًا لدوري روشن السعودي.
وأشار إلى أن سيلفا صاحب الـ28 عامًا، أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي هذا الصيف، ويبحث عن تجد جديد، بعدما نجح في الفوز بجميع البطولات المتاحة، بعد الثلاثية التاريخية بالموسم الماضي.
وأوضح أن مانشستر سيتي مستعد لرحيل بيرناردو سيلفا الذي يمتد تعاقده مع الفريق حتى عام 2025، بشرط الحصول على 75 مليون جنيه إسترليني، مضيفًا: “وفقًا لمصادر 90min بلغ عرض الهلال للاعب 80 مليون إسترليني سنويًّا”.
السامي
مفاوض الصندوق هل يسمح بذلك أم يتحول للنصر بالرغم من أن الهلال هو أول من فاوضه وحسب النظام أم يذهب للهلال وأم لايتم التعاقد معه من أي نادي سعودي فهل النصر فوق النظام هذا ماسوف يثبت لنا في القادم