Icon

فوز ثمين لـ جنوب أفريقيا ضد المغرب Icon وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 17 إلى تركيا Icon إزالة بسطات عشوائية لعمالة وافدة مخالفة بجدة Icon 240 ألف طالب بعسير يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثالث غدًا Icon جماهير الهلال تطلب ضم نجم منتخب كرواتيا Icon المدارس السعودية جاهزة لاختبارات الفصل الدراسي الثالث Icon الرئيس الإيراني يستقبل فيصل بن فرحان Icon فتح السفارات أبرز ما تناولته اللقاءات السعودية الإيرانية خلال شهرين Icon الملك سلمان يدعو الرئيس الإيراني لزيارة السعودية Icon تصريح أومتيتي عن برشلونة يقربه من دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

جماهير الهلال تطلب ضم نجم منتخب كرواتيا

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٢ مساءً
جماهير الهلال تطلب ضم نجم منتخب كرواتيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

طالبت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال، التعاقد مع اللاعب مارسيلو بروزوفيتش نجم وسط فريق إنتر ميلان الإيطالي والمنتخب الكرواتي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

بديل قائد الهلال

وعبر “تويتر” طالبت جماهير الهلال، الإدارة المقبلة للنادي بالتعاقد مع بروزوفيتش ليكون بديلاً للاعب سلمان الفرج الذي عانى من كثرة الغياب بسبب الإصابات.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس روسيا بذكرى اليوم الوطني

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس روسيا بذكرى اليوم الوطني

رقم تاريخي جديد ينتظر كريستيانو رونالدو

رقم تاريخي جديد ينتظر كريستيانو رونالدو

جدير بالذكر أن بروزوفيتش صاحب الـ30 عامًا يلعب مع فريق إنتر ميلان منذ عام 2015 قادمًا من نادي دينامو زغرب الكرواتي.

بروزوفيتش لاعب إنتر ميلان ومنتخب كرواتيا - الهلال

ألقاب بروزوفيتش مع الإنتر

ونجح بروزوفيتش في الفوز بـ 5 ألقاب مع نادي إنتر ميلان وهم الدوري الإيطالي مرة، كأس إيطاليا مرتين، السوبر الإيطالي مرتين، كما وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا مع الإنتر موسم 2022/2023 حيث خسر فريقه اللقب أمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويسعى الفريق العاصمي إلى تدعيم صفوفه بأقوى الصفقات وذلك من أجل المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل، حيث حُرم أزرق الرياض من ضم لاعبين جدد لفترتي انتقالات بسبب قضية اللاعب محمد كنو مع نادي النصر بعد أن وقع لـ الهلال والنصر في آن واحد.

مارسيلو بروزوفيتش لاعب كرواتيا

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم