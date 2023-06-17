جماهير الهلال تطلب ضم نجم منتخب كرواتيا

طالبت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال، التعاقد مع اللاعب مارسيلو بروزوفيتش نجم وسط فريق إنتر ميلان الإيطالي والمنتخب الكرواتي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

بديل قائد الهلال

وعبر “تويتر” طالبت جماهير الهلال، الإدارة المقبلة للنادي بالتعاقد مع بروزوفيتش ليكون بديلاً للاعب سلمان الفرج الذي عانى من كثرة الغياب بسبب الإصابات.

جدير بالذكر أن بروزوفيتش صاحب الـ30 عامًا يلعب مع فريق إنتر ميلان منذ عام 2015 قادمًا من نادي دينامو زغرب الكرواتي.

ألقاب بروزوفيتش مع الإنتر

ونجح بروزوفيتش في الفوز بـ 5 ألقاب مع نادي إنتر ميلان وهم الدوري الإيطالي مرة، كأس إيطاليا مرتين، السوبر الإيطالي مرتين، كما وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا مع الإنتر موسم 2022/2023 حيث خسر فريقه اللقب أمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويسعى الفريق العاصمي إلى تدعيم صفوفه بأقوى الصفقات وذلك من أجل المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل، حيث حُرم أزرق الرياض من ضم لاعبين جدد لفترتي انتقالات بسبب قضية اللاعب محمد كنو مع نادي النصر بعد أن وقع لـ الهلال والنصر في آن واحد.