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قالت إن بافيتيمبي جوميز كان أفضل منه

جماهير الهلال تنتقد إيجالو رغم رحيله!

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٢ مساءً
جماهير الهلال تنتقد إيجالو رغم رحيله!
المواطن - فريق التحرير

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انتقدت فئات عريضة من جماهير الهلال، اللاعب النيجيري أوديون إيجالو رغم رحيله عن الفريق.

وكانت إدارة الهلال قررت بعد نهاية موسم 2022/2023 الاستغناء عن خدمات اللاعب النيجيري بعد عام ونصف قضاها مع الأزرق.

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جوميز أفضل من إيجالو

ونزل اللاعب النيجيري مقطع فيديو له عبر حسابه في “تويتر” اليوم وهو يوجه الشكر إلى والدته، حيث انتقدته فئات عريضة من جماهير الهلال بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة قبل نهاية الموسم المنصرم وهو الأمر الذي كلف الأزرق خسارة دوري أبطال آسيا ودوري روشن وكأس السوبر السعودي.

الهلال ضد أوراوا - 3345 - إيجالو

واتجهت فئات عريضة من الجماهير إلى أن الفرنسي بافيتيمبي جوميز كان أفضل منه خلال السنوات التي قضاها مع أزرق الرياض.

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