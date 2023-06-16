سيارة تصدم 20 شخصًا بسويسرا ريانة وعلي القرني يصلان مطار الرياض وكالات أممية: السودان تعيش وضعًا إنسانيًا كارثيًا جماهير الهلال تنتقد إيجالو رغم رحيله! استعدادات حجاج إندونيسيا للتوجه إلى عرفة في يوم التروية الصين: التقرير الأمريكي عن الهجمات الإلكترونية مبالغ فيه قرار بنفيكا يصعب من مهمة انتقال رافا سيلفا إلى الهلال رئاسة الهيئة تسخر إمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة الحجاج جراد بلا أجنحة يهاجم نيفادا الأمريكية بوتين يهدد بالنووي حال تعرض الأراضي الروسية للتهديد
انتقدت فئات عريضة من جماهير الهلال، اللاعب النيجيري أوديون إيجالو رغم رحيله عن الفريق.
وكانت إدارة الهلال قررت بعد نهاية موسم 2022/2023 الاستغناء عن خدمات اللاعب النيجيري بعد عام ونصف قضاها مع الأزرق.
ونزل اللاعب النيجيري مقطع فيديو له عبر حسابه في “تويتر” اليوم وهو يوجه الشكر إلى والدته، حيث انتقدته فئات عريضة من جماهير الهلال بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة قبل نهاية الموسم المنصرم وهو الأمر الذي كلف الأزرق خسارة دوري أبطال آسيا ودوري روشن وكأس السوبر السعودي.
واتجهت فئات عريضة من الجماهير إلى أن الفرنسي بافيتيمبي جوميز كان أفضل منه خلال السنوات التي قضاها مع أزرق الرياض.
Thank you Mama for the prayers🙏🏾 IDAN is +1 🎂 pic.twitter.com/LHUK0aWMor
— Odion Jude Ighalo (@ighalojude) June 16, 2023