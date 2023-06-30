جماهير الهلال: جانغ هيون سو أفضل آسيوي بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين

اختارت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال، اللاعب الكوري الجنوبي جانغ هيون سو مدافع أزرق الرياض كأفضل لاعب آسيوي في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

جمهور الهلال يختار الأفضل

وكان حساب “دوري روشن” عبر “تويتر” طرح سؤالًا بعنوان: “أفضل لاعب آسيوي في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين هو؟”.

اتفقت فئات كثيرة من جماهير أزرق الرياض على أن هيون سو يستحق هذا اللقب كونه حقق العديد من الإنجازات مع الهلال أبرزها الفوز بلقب دوري أبطال آسيا مرتين عامي 2019 و2021، بجانب الفوز بكأس الملك ودوري روشن من قبل.

تفاصيل إصابة جانغ هيون سو

ويُعاني المدافع الكوري الجنوبي، من الإصابة بورم حميد في الغدد الليمفاوية.

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي في “تويتر” مطلع يونيو الجاري أن اللاعب الكوري الجنوبي سيخضع لبرنامج علاجي يتراوح من 3 إلى 4 أشهر.

يذكر أن اللاعب الكوري انضم إلى الهلال في عام 2019 قادمًا من نادي طوكيو إف سي الياباني.