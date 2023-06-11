جماهير الهلال: يوسف الثنيان أفضل لاعب بتاريخ النادي

اتفقت فئات عريضة من جماهير الهلال، على أن يوسف الثنيان نجم أزرق الرياض والكرة السعودية السابق هو أفضل لاعب في تاريخ النادي.

وكان الحساب الرسمي لـ بطولة كأس العالم في “تويتر” وجه سؤالًا لجماهير أزرق الرياض قائلًا : ” أفضل لاعب بتاريخ الهلال هو ؟”.

وجاوبت الجماهير في التغريدات حيث أشار معظمهم إلى أن الثنيان صاحب الـ59 عامًا هو أفضل لاعب في تاريخ أزرق الرياض بسبب مهاراته وأهدافه الحاسمة.

مسيرة يوسف الثنيان

ولعب الثنيان مع الهلال لمدة 20 سنة بداية من 1984 حتى عام 2004، كما توج من قبل مع الأزرق بـ 22 بطولة.

وفاز الثنيان مع المنتخب السعودي ببطولتي كأس أمم آسيا عامي 1988 و 1996، كما شارك في كأس العالم 1998 في فرنسا.

وكان الثنيان اعتزل كرة القدم في عام 2005 في مباراة اعتزال جمعت بين فريقي الهلال وفالنسيا الإسباني في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.