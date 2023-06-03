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في مباراة كليرمون بالدوري الفرنسي

جماهير باريس سان جيرمان تودع ميسي بصافرات الاستهجان

السبت ٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
جماهير باريس سان جيرمان تودع ميسي بصافرات الاستهجان
المواطن - فريق التحرير

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ودعت جماهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بصافرات الاستهجان، وذلك قبل انطلاق مباراة سان جيرمان ضد كليرمون فوت 36 في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الفرنسي لموسم 2022/2023.

وذكر الحساب الرسمي لـ قناة ” أبو ظبي الرياضية” عبر “تويتر” أن النجم الأرجنتيني تم استقباله في عمليات الإحماء بصافرات الاستهجان حيث تعد مباراة كليرمون هي آخر مباراة للنجم الأرجنتيني مع الفريق الباريسي.

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وقال الحساب الرسمي للنادي الفرنسي باللغة العربية عبر “تويتر” : “بعد موسمين في العاصمة الفرنسية، تصل مغامرة ليو وباريس سان جيرمان إلى نهايتها مع تمام موسم 2022/2023، النادي يتمنى بشعور صادق المزيد من النجاحات لليو في بقية مسيرته الاحترافية”.

سبب رفض ميسي التجديد 

ورفض النجم الأرجنتيني التجديد مع باريس سان جيرمان بسبب توتر العلاقة بينه وبين مدربه الفرنسي كريستوف جالتييه.

وقال النجم الأرجنتيني في تصريحات صحفية قبل الإعلان الرسمي عن رحيله: ” لقد كانت تجربة رائعة، أشكر النادي عليها، بالفعل أنا استمتعت بها كثيرًا”.

الثلاثاء موعد الإعلان

وذكرت صحيفة “سبورت”، اليوم السبت: “وفقًا لمصادر داخل الهلال، فإن النادي يخطط للإعلان عن صفقة النجم الأرجنتيني، الثلاثاء المقبل”.

وأضافت: “مصادر من داخل الهلال، تؤكد أن الزعيم حدد هذا التاريخ، للحصول على موافقة ليونيل ميسي النهائية على الصفقة، وتنفيذ الإجراءات المتفق عليها، لجعل الخبر يحظى بصدى عالمي”.

وتابعت “سبورت”: “النجم الأرجنتيني يُصر على الكشف عن فريقه الجديد في أسرع وقت، حتى لا يتحول الأمر إلى مسلسل طويل وممل، ورغم أن برشلونة يرغب في التعاقد معه، إلا أن النادي ليس في وضع يمكنه من تقديم عرض رسمي الآن”.

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