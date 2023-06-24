جماهير فريق الجيش الملكي تحتفل بالتتويج بـ الدوري المغربي

احتفلت جماهير نادي الجيش الملكي بالتتويج بـ الدوري المغربي وذلك بعد حسم الفريق للقب رقم 13 في تاريخه بعد غياب دام 15 عامًا، وذلك بعد الفوز على فريق اتحاد طنجة أمس في الجولة الـ30 والأخيرة.

وكان الجيش الملكي دخل في منافسة شرسة مع نادي الوداد الرياضي، حيث كان الوداد متفوقًا بالأمس على المغرب الفاسي بثنائية دون رد، والجيش الملكي متعادل مع اتحاد طنجة بنتيجة 2-2، حيث تُهدي تلك النتيجة اللقب لنادي الوداد.

هدف قاتل يُبعد الدوري المغربي عن الوداد

لكن اللاعب رضا سليم سجل هدف الفوز الثالث لفريق الجيش الملكي في الدقيقة الـ92 من ركلة جزاء، أهدت الفوز واللقب لنادي الجيش الملكي.

وبعد ختام مباريات الجولة الـ30 من البطولة، حقق الجيش الملكي اللقب برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطة عن نادي الوداد الرياضي الذي احتل المركز الثاني برصيد 66 نقطة.

وعلى الفور احتفلت جماهير نادي الجيش الملكي باللقب في شوارع العاصمة المغربية الرباط، كما احتفلت الجماهير بالألعاب النارية في مدرجات ملعب ” طنجة” وذلك عقب نهاية مباراة اتحاد طنجة.

جدير بالذكر أن نادي الوداد البيضاوي خسر بطولتين خلال شهر يونيو الحالي، حيث كانت الأولى خسارته بطولة دوري أبطال إفريقيا لصالح النادي الأهلي المصري بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي النهائي، والثانية كانت خسارته أمس للقب الدوري المغربي.

ألقاب الجيش الملكي محليًا

وحقق فريق الجيش الملكي لقب الدوري المغربي 13 مرة بعد فوزه بلقب موسم 2022/2023 كما حقق بطولة كأس العرش المغربي 12 مرة، وفاز بلقب كأس السوبر المغربي 4 مرات.