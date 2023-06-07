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جمجوم: 1.39 مليار ريال القيمة الإجمالية لطلبات اكتتاب الأفراد

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٠ صباحاً
جمجوم: 1.39 مليار ريال القيمة الإجمالية لطلبات اكتتاب الأفراد
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت شركة مصنع جمجوم للأدوية، في بيان لها على “تداول”، أن القيمة الإجمالية لطلبات الاكتتاب وصلت إلى 1.39 مليار ريال.

عدد المشاركين

وشهت عملية تغطية نتائج اكتتاب المستثمرين الأفراد في شركة مصنع جمجوم للأدوية مشاركة 170.5 ألف مكتتب.

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تخصيص الأسهم

وسيحصل كل مكتتب من المكتتبين الأفراد على 4 أسهم كحدّ أدنى، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 0.5146 % تقريباً بناءً على نسـبة ما طلبه كل مكتتـب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.

 

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