جمجوم: 1.39 مليار ريال القيمة الإجمالية لطلبات اكتتاب الأفراد

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أوضحت شركة مصنع جمجوم للأدوية، في بيان لها على “تداول”، أن القيمة الإجمالية لطلبات الاكتتاب وصلت إلى 1.39 مليار ريال.
وشهت عملية تغطية نتائج اكتتاب المستثمرين الأفراد في شركة مصنع جمجوم للأدوية مشاركة 170.5 ألف مكتتب.
وسيحصل كل مكتتب من المكتتبين الأفراد على 4 أسهم كحدّ أدنى، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 0.5146 % تقريباً بناءً على نسـبة ما طلبه كل مكتتـب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.