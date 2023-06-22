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لتدعيم صفوفه بعد العودة لدوري روشن

جمهور الأهلي يترقب إعلان صفقة إدوارد ميندي

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٤ مساءً
جمهور الأهلي يترقب إعلان صفقة إدوارد ميندي
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر الجماهير الأهلاوية الإعلان الرسمي عن إنهاء إجراءات التعاقد مع حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، السنغالي إدوارد ميندي هذا الصيف.

الجماهير تنتظر ضم إدوارد ميندي

وتُشير كافة التقارير إلى إنهاء النادي الأهلي لمفاوضاته مع إدارة تشيلسي الإنجليزي، وتوصله لاتفاق كامل على شراء عقد إدوارد ميندي، كما اتفق مع الحارس على الشروط الشخصية.

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واتفق إدوارد ميندي صاحب الـ31 عامًا، مع الإدارة الأهلاوية على تفاصيل التعاقد، حيث سيوقع على عقد ممتد مع الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026، كما خضع للفحوصات الطبية، ويتبقى التوقيع والإعلان رسميًا عن الصفقة.

إدوارد ميندي
ميندي – المصدر @FabrizioRomano

وعلى الرغم من إنهاء كافة الاتفاقات، إلا أن النادي الأهلي لم يُعلن عن صفقة انتقال ميندي إلى صفوفه حتى الآن، ما أثار استياء الجماهير؛ وطالبت الإدارة عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بحسم الصفقة والإعلان عنها سريعًا.

ويُعاني إدوارد ميندي، المتوج بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2021، في صفوف تشيلسي، حيث ابتعد عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم المنقضي، ما حفزه لخوض تحد جديد.

إدوارد ميندي
تصميم لميندي بقميص الأهلي – المصدر @FabrizioRomano

الأهلي يُدعم صفوفه

وتأمل إدارة النادي الأهلي في تدعيم الفريق بشكل مميز، بعد عودته إلى دوري روشن السعودي، لتدخل في مفاوضات مع أكثر من لاعب عالمي، وفي مقدمتهم؛ مهاجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز.

رياض محرز
محرز – المصدر @Mahrez22

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