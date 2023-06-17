جمهور الاتفاق يترقب قرار ستيفن جيرارد

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تترقب جماهير نادي الاتفاق، القرار النهائي للمدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، بشأن قيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.
وتلقى ستيفن جيرارد صاحب الـ43 عامًا، عرضًا رسميًا من الاتفاق، وسافر مؤخرًا إلى الدمام، وزار مقر النادي، كما أبدى موافقته المبدئية على العرض، ولكنه طلب مهلة للتفكير قبل توقيع العقود الرسمية.
ولم يحسم جيرارد موقفه حتى الآن، وتأمل جماهير نادي الاتفاق في حسم ملف المدير الفني سريعًا، حتى يبدأ الفريق الأول لكرة القدم الاستعداد مبكرًا لمنافسات الموسم الجديد، وتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بشكل مميز.
وأشارت تقارير إلى أن ستيفن جيرارد يرغب في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بصفقات قوية، حيث يُعد النجم البرازيلي فيليب كوتينيو الهدف الرئيسي له، بجانب نجم بايرن ميونيخ، السنغالي ساديو ماني.
وبدأ ستيفن جيرارد مسيرته التدريبية بقيادة رينجرز الأسكتلندي، حيث دربه لمدة 3 سنوات، بداية من صيف عام 2018، قبل أن يتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا في نوفمبر عام 2021.
وقاد جيرارد، الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا في 40 مباراة، ونجح في تحقيق الفوز 13 مرة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 19 لقاء، ورحل عن قيادته في أكتوبر عام 2022، ولم يتول تدريب أي ناد آخر حتى الآن.