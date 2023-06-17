Icon

1000 قصيدة شعرية مختارة من عصر ما قبل الإسلام في مبادرة “خوالد” Icon اتفاقية تعاون تجمع “جمعية تواصل” بـ التجمع الصحي الأول بالرياض Icon ميسي يُنافس على جائزة أوروبية أخيرة Icon تعليم الرياض ينهي استعداداته لأداء 1.2 مليون طالب وطالبة اختبارات الفصل الثالث Icon مصطفى بصاص: الأهلي سيضم صفقة عالمية هذا الأسبوع Icon فيصل بن فرحان يلتقي نظيره الإيراني في طهران Icon الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تعلن 1396 وظيفة شاغرة Icon جمهور الاتفاق يترقب قرار ستيفن جيرارد Icon وزير الشؤون الدينية الباكستاني: مبادرة طريق مكة فريدة من نوعها Icon عقبات قد تُعرقل انتقال دي ماريا لبنفيكا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
لقيادة الفريق في الموسم الجديد

جمهور الاتفاق يترقب قرار ستيفن جيرارد

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٤ مساءً
جمهور الاتفاق يترقب قرار ستيفن جيرارد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تترقب جماهير نادي الاتفاق، القرار النهائي للمدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، بشأن قيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

غموض قرار ستيفن جيرارد

وتلقى ستيفن جيرارد صاحب الـ43 عامًا، عرضًا رسميًا من الاتفاق، وسافر مؤخرًا إلى الدمام، وزار مقر النادي، كما أبدى موافقته المبدئية على العرض، ولكنه طلب مهلة للتفكير قبل توقيع العقود الرسمية.

قد يهمّك أيضاً
جهود ميدانية مكثفة مع تفويج مئات الحافلات لضيوف الرحمن يوميًا

جهود ميدانية مكثفة مع تفويج مئات الحافلات لضيوف الرحمن يوميًا

عبدالله بترجي ينافس خالد الغامدي على رئاسة الأهلي

عبدالله بترجي ينافس خالد الغامدي على رئاسة الأهلي

ستيفن جيرارد
جيرارد

ولم يحسم جيرارد موقفه حتى الآن، وتأمل جماهير نادي الاتفاق في حسم ملف المدير الفني سريعًا، حتى يبدأ الفريق الأول لكرة القدم الاستعداد مبكرًا لمنافسات الموسم الجديد، وتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بشكل مميز.

وأشارت تقارير إلى أن ستيفن جيرارد يرغب في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بصفقات قوية، حيث يُعد النجم البرازيلي فيليب كوتينيو الهدف الرئيسي له، بجانب نجم بايرن ميونيخ، السنغالي ساديو ماني.

نجم البرازيل كوتينيو
كوتينيو – المصدر @CBF_Futebol

مسيرة جيرارد التدريبية

وبدأ ستيفن جيرارد مسيرته التدريبية بقيادة رينجرز الأسكتلندي، حيث دربه لمدة 3 سنوات، بداية من صيف عام 2018، قبل أن يتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا في نوفمبر عام 2021.

وقاد جيرارد، الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا في 40 مباراة، ونجح في تحقيق الفوز 13 مرة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 19 لقاء، ورحل عن قيادته في أكتوبر عام 2022، ولم يتول تدريب أي ناد آخر حتى الآن.

ستيفن جيرارد
جيرارد – المصدر dailymail

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم