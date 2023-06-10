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بعد أنباء اقترابه من قيادة الفريق

جمهور الهلال يرفض التعاقد مع أليغري

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٣ مساءً
جمهور الهلال يرفض التعاقد مع أليغري
المواطن - فريق التحرير

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أعرب الجمهور الهلالي عن استياءه من أنباء التفاوض مع المدير الفني لفريق يوفنتوس، ماسيمليانو أليغري، لقيادة الزعيم في الموسم الرياضي الجديد.

تفاصيل العرض الهلالي

وأشارت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”، اليوم السبت، إلى أن نادي الهلال قدم عرضًا مغريًا للمدرب الإيطالي أليغري براتب ضخم يفوق ما يحصل عليه مع يوفنتوس حاليًا.

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وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن المدرب يحصل على راتب سنوي مع يوفنتوس يقدر بـ9 ملايين يورو، ويمتد عقده حتى صيف عام 2025، مؤكدة أن عرض الهلال يحظى بموافقة اليوفي.

أليغري
المدرب الإيطالي – المصدر alarabiya

جمهور الهلال يرفض أليغري

وتفاعلت الجماهير مع التفاوض مع المدرب الإيطالي، وأعربت عن عدم رضاها من قدومه لقيادة الأزرق، ودشنت هاشتاق جمهور الهلال يرفض أليغري، ليصبح ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب الصحافي ناصر الجديع: “ضمن ما تردد من أسماء تدريبية يفاوضها الهلال لوبتيغي وأليغري.. إن صدقت الأنباء فهو مؤشر على أن اختيارات المدربين والأجانب في الهلال لا تزال حكرًا على نفس الأشخاص الذين يعيشون في كوكب آخر!”.

أليغري
المدرب الإيطالي – المصدر theathletic

وأضاف حساب يحمل اسم “مشعل فقط”: “مجرد الجلوس معه على طاولة المفاوضات أكبر غلط.. أليغري مدرب دفاعي بحت ما يناسب ابداً اسلوب الهلال لذلك استغلوا الدعم التاريخي وهاتوا مدرب أفضل

وتابع آخر: “لو صحيح الأخبار هذه كارثة أصلاً وجوده بين الخيارات هذه مصيبة كبيرة، لكن جمهور الهلال يرفضه”، وقال وليد: “لو خليت عدوك يختار لك مدرب صدقني ما يختاره.. اللي ماسك الملف أرجوك صحصح شوي”.

ماسيمليانو أليغري
المدرب الإيطالي

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