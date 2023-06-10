الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين حجاج ماليزيون يغادرون إلى الأراضي المقدسة ضمن مبادرة طريق مكة قيادتنا أخذت بلادنا إلى مواقع متقدمة تستحقها وهي أهلٌ لها رد راموس على مشجع طالبه بالانتقال للأهلي أليغري يحسم موقفه من عرض الهلال القبض على 3 مروجين للمخدرات بحوزتهم أسلحة وذخيرة بعسير القبض على شخص لترويجه الإمفيتامين المخدر بحائل جمهور الهلال يرفض التعاقد مع أليغري إدارة الأهلي على الطريق الصحيح السعودية ترحب بتوافق أعضاء لجنة 6+6 الليبية حول تنظيم الانتخابات
أعرب الجمهور الهلالي عن استياءه من أنباء التفاوض مع المدير الفني لفريق يوفنتوس، ماسيمليانو أليغري، لقيادة الزعيم في الموسم الرياضي الجديد.
وأشارت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”، اليوم السبت، إلى أن نادي الهلال قدم عرضًا مغريًا للمدرب الإيطالي أليغري براتب ضخم يفوق ما يحصل عليه مع يوفنتوس حاليًا.
وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن المدرب يحصل على راتب سنوي مع يوفنتوس يقدر بـ9 ملايين يورو، ويمتد عقده حتى صيف عام 2025، مؤكدة أن عرض الهلال يحظى بموافقة اليوفي.
وتفاعلت الجماهير مع التفاوض مع المدرب الإيطالي، وأعربت عن عدم رضاها من قدومه لقيادة الأزرق، ودشنت هاشتاق جمهور الهلال يرفض أليغري، ليصبح ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.
وكتب الصحافي ناصر الجديع: “ضمن ما تردد من أسماء تدريبية يفاوضها الهلال لوبتيغي وأليغري.. إن صدقت الأنباء فهو مؤشر على أن اختيارات المدربين والأجانب في الهلال لا تزال حكرًا على نفس الأشخاص الذين يعيشون في كوكب آخر!”.
وأضاف حساب يحمل اسم “مشعل فقط”: “مجرد الجلوس معه على طاولة المفاوضات أكبر غلط.. أليغري مدرب دفاعي بحت ما يناسب ابداً اسلوب الهلال لذلك استغلوا الدعم التاريخي وهاتوا مدرب أفضل
وتابع آخر: “لو صحيح الأخبار هذه كارثة أصلاً وجوده بين الخيارات هذه مصيبة كبيرة، لكن جمهور الهلال يرفضه”، وقال وليد: “لو خليت عدوك يختار لك مدرب صدقني ما يختاره.. اللي ماسك الملف أرجوك صحصح شوي”.