جمهور رابح صقر بعد أغنية زلزال : وش ذا الجمال

أطلقت شركة “روتانا”، اليوم، الألبوم الغنائي الجديد للفنان رابح صقر، الذي يحمل اسم “الصقر 23″، ويتضمن عددًا من الأغنيات منهم زلزال التي جذبت رواد موقع “تويتر” بكلماتها ولحنها.

وأعلن الفنان رابح صقر عن طرح الجزء الثاني من ألبومه “الصقر 23” اليوم الثلاثاء، ويتضمن أغنياتٍ “بعيش لنفسي، يا ابن أبوي، زلزال”.

وتأتي “بعيش لنفسي” من كلمات منصور الشادي، وألحان محمد بودلة، فيما كانت “يا ابن أبوي” من كلمات فيصل العطاوي، ولحن سهم، أما “زلزال” فمن كلمات أحمد الجوفي، وألحان رابح صقر.

تهنئة وإعجاب

وفور إطلاق الألبوم، وجه محبو رابح صقر تهنئة له على الإطلاق، وقال الشاعر تركي بن عبدالعزيز السديري: “ألف ألف مبروك على الأعمال الجميلة كل عمل أحلى من الثاني قامات شعرية وملحنين رائعين أقل ما يقال عنهم مبدعين ومميزين وأكيد مو غريبة عليك يأبو صقر قامه فنية وامتداد للنجاح والتميز كالعادة”.

كما أعرب كثير من المغردين عن إعجابهم بأغنية زلزال، حيث نشروا مقاطع منها وبكلماتها.

وقال عماد الشربيني: “زلزال الإبداع”، وأضاف مغرد آخر “رابح تكفي ارحمنا وش ذا الجمال”، وأشار مغرد يدعى “معن”: “يا ساتر يا جمال الأغنية”، وأضاف “أبدع أبدع أبو صقر بالأغنية”.