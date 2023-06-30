Icon

أمانة جدة تزيل 149 مسلخًا مخالفًا بنطاق بلدية طيبة Icon أمير الكويت وولي عهده يهنئان الملك سلمان Icon جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الحرام Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكونغو الديمقراطية Icon حجاج بيت الله الحرام .. طبتم آمنين Icon وزارة الحج: خففوا الأمتعة في المسجد الحرام Icon حاج يرمي الجمرات على طريقة ضربات الجزاء Icon توافد الحجاج لأداء طواف الوداع ثاني أيام التشريق Icon السديس: متابعة ولي العهد لتفاصيل خدمة الحجيج وراء نجاح موسم الحج Icon خطيب المسجد النبوي: داوموا على الطاعات فالقليل الدائم قصد واعتدال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة

جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الحرام

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٣ مساءً
جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الحرام
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أدى جموع المصلين اليوم، صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، في أجواء إيمانية خاشعة وفي ظل منظومة خدمات هيأتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث شهد المسجد الحرام منذ ساعات الصباح الأولى تدفق أعداد كثيفة من المصلين من حجاج بيت الله الحرام.

خدمات متكاملة

ووفرت الرئاسة الخدمات المتكاملة لحجاج بيت الله الحرام من غسيل وتطهير وتعقيم المسجد الحرام وجنباته عبر 4000 عامل وعاملة، مدعومين بأدوات التقنية الحديثة من الروبورتات الذكية، والتعقيم بالبخار الجاف للهواء والأسطح في وقت واحد وبسرعة عالية وبشكل فعال.

قد يهمّك أيضاً
بدء تنفيذ خطط التروية بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة

بدء تنفيذ خطط التروية بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة

حاج سوداني: ما تقوم به السعودية تعجز عنه دول العالم

حاج سوداني: ما تقوم به السعودية تعجز عنه دول العالم

تهيئة المسجد الحرام

وعملت الرئاسة على تهيئة مداخل وممرات المسجد الحرام، وتنظيم الدخول من وإلى المسجد الحرام، كما وفرت المصاحف بأحجام مختلفة، وبلغات متعددة، وتوزيع أجهزة الترجمة الفورية لخطبة الجمعة، كما جهزت 5000 عربة عادية، إضافة إلى 3000 عربة كهربائية لكبار السن وذوي الإعاقة، إلى جانب خدمات التنقل والخدمات المقدمة على أبواب المسجد.
ووزعت الرئاسة عبوات ماء زمزم المبردة، كما جندت 800 عامل لتوزيع ماء زمزم المبارك على المصلين في أرجاء المسجد الحرام، فيما وُزعت 4500 حافظة ماء زمزم في أرجاء المسجد الحرام، يستهلك من خلالها قرابة 500 ألف لتر من مياه زمزم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شراكة متعددة الأطراف لدعم البنية التحتية في عسير
السعودية اليوم

شراكة متعددة الأطراف لدعم البنية التحتية في...

السعودية اليوم
طلائع الحجاج الأولى تصل إلى جسر الجمرات لرمي جمرة العقبة
السعودية اليوم

طلائع الحجاج الأولى تصل إلى جسر الجمرات...

السعودية اليوم
سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة عيار 22 يسجل 216.62 ريال
السعودية اليوم

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة عيار 22...

السعودية اليوم
فريقان طبيان من البلسم يعالجان أكثر من 1300 مريض في الكاميرون وكينيا
السعودية اليوم

فريقان طبيان من البلسم يعالجان أكثر من...

السعودية اليوم
مسابقة لاختيار العروض المشارِكة في مهرجان الرياض للمسرح
السعودية اليوم

مسابقة لاختيار العروض المشارِكة في مهرجان الرياض...

السعودية اليوم
إتمام عقد قران الحسين بالبدلة العسكرية وعروسه بالأبيض
السعودية اليوم

إتمام عقد قران الحسين بالبدلة العسكرية وعروسه...

السعودية اليوم
السجن 20 عاماً لمواطن استغل عائلته في ترويج المخدرات
أخبار رئيسية

السجن 20 عاماً لمواطن استغل عائلته في...

أخبار رئيسية
“لبيك اللهم لبيك” تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات
السعودية اليوم

“لبيك اللهم لبيك” تجمع أفئدة الحجيج في...

السعودية اليوم