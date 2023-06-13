جموع غفيرة يشيعون الشهيد عبدالعزيز الفريح

شيعت جموع غفيرة من أهالي رفحاء رجل الأمن عبدالعزيز الفريح الذي توفي نتيجة الإصابة بطلق ناري إثر مداهمة لمروجي المخدرات في رفحاء شمال السعودية.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، عددًا كبيرًا من منسوبي الأمن وأهالي رفحاء الذين توافدوا لتشييع الفريح بعد وفاته جراء طلق ناري خلال الحرب على المخدرات.

كما وثق مقطع فيديو آخر، لحظة مواراة الفريح الثرى في مقبرة رفحاء وسط حضور غفير من أهالي رفحاء ومسؤولي المنطقة الشمالية وزملائه.

دعوات بالرحمة

وتفاعل رواد موقع “تويتر” مع الفيديو، داعين للفريح بالرحمة والمغفرة، فقال سعد المالكي “غفر الله له وأسكنه فسيح جناته…قدم دمه فداء للوطن…اللهم حرم وجهه على النار وتقبله شهيدًا مع الصديقين والشهداء”.

وأضاف عمر “الله يرحمه ونحسبه عند الله من الشهداء”، وتابع محمد الجنيدي “رحم الله الشهيد البطل عبدالعزيز الفريح، وغفر له وجعل قبره روضةً من رياض الجنة يا كريم”.